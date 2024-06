China, el “mal oscuro” que está destruyendo a los generales de Xi Jinping

Jueves 27 de junio Buró Político en Beijing Anunció que los generales Li Shangfu y Wei Fenghe fueron expulsados fiesta comunista degradado, puesto en manos jueces militares Así, el viaje de los dos terminó en desgracia. Ex ministros Quien ha estado al frente de la defensa durante los últimos seis años. Que coinciden con momentos de máximo esfuerzo. Xi Jinping Reformar las fuerzas armadas y prepararlas para “luchar y ganar una guerra”: palabras que repite con gran preocupación.

Wei Feng He , de 70 años, había ocupado su cargo de 2018 a 2023, cuando abandonó oficialmente el escenario por renuncia voluntaria. Fue ascendido en su lugar. Li Changfu , de 66 años, pero falleció en agosto de 2023, tras permanecer sólo siete meses en el cargo. No hubo ninguna declaración oficial en ese momento, solo especulaciones de que estuvo involucrado en uno Grandes investigaciones de corrupción Lo que hizo rodar muchas cabezas en la jerarquía militar china.

Ahora la declaración del Politburó comunista encabezado por Xi Jinping: Los dos generales son culpables « Delitos excepcionalmente graves «Esto causó daños enormes». Li Changf Te acusan de “R radiación A los principios sobre los que se fundaron el partido y sus predecesores Wei Feng He «Por pérdida de confianza en el partido». Entre las líneas de privación se entiende que hacia él se dirigió la traición Xi Jinping, que además de ser Líder político del Ejército Popular de Liberación («el partido que maneja las armas» que creó a Mao), también ascendió personalmente a los dos oficiales al rango más alto de M. Ministerio de Defensa .

Xi se ha comprometido a actuar Limpieza de filas militares Con el objetivo de relanzar capacidades lucha Un ejército numéricamente impresionante pero subdesarrollado, que hace una década todavía dependía de masas de infantería no preparadas para las operaciones rápidas y coordinadas que proyectan un poder en el extranjero digno de una gran potencia. Xi, a través de una reforma de 2015, simplificó las divisiones de infantería y les transfirió el gasto. Unidad de élite , Aviación y marina.

Pero el primer enemigo que hay que derrotar está en el interior: Corrupcion rampante. Según la acusación presentada por el Politburó, lo que equivale al menos a una determinada pena.Sentencia de por vidaLos dos ex ministros pidieron y recibieron «enormes sumas de dinero» en sus campos suministros militares En “Disposiciones Relacionadas con la Gestión de Personal”. Esta segunda acusación pone de relieve un mal oscuro: en el ejército chino, uno podía hacer carrera sobornando a sus superiores. Obtener promociones. Se dice que el sistema está tan arraigado y extendido que un individuo paga para alcanzar el rango de sargento y así sucesivamente en la cadena de mando hasta el nivel más alto. El coronel quiere el rango de general.



Él dice Bill Obisporespetado autor del boletín sinocismo: “¿Li Shangfu le pagó dinero a Wei Fenghe para avanzar en su carrera? Después de todo el trabajo que se ha hecho contra la corrupción, todavía se compran y venden ascensos en el ejército chino. «Se necesita dinero para comprar un rango y el salario no alcanza para un soborno, así que después de pagar el nombramiento hay que buscar la manera de recuperar los gastos». Serie de corrupción.

Antes de convertirse en Ministro de Defensa, el general Wei Fenghe fue comandante de las Fuerzas Armadas. Poder de misil Los chinos, punta de lanza de todo ejército moderno. Y sobre los soldados en sus manos. armas nucleares Y la tradicional superpotencia china, la guadaña de la investigación anticorrupción sigue cayendo: en agosto de 2023, los generales fueron torpedeados Li Yuchao y Liu GuangbinComandante y adjunto del equipo de misiles. Es particularmente preocupante (no sólo para Xi Jinping sino también para la seguridad internacional) que hombres que cargan con una responsabilidad tan grande tomen decisiones para beneficio personal.