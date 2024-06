Newey-Ferrari y Elkann: “Hay que encontrar el momento adecuado” – Noticias

Por Valerio Baretta

Gravedad entre Ferrari y Niue

Desde que surgió la historia que involucra al director del equipo Chris Horner y una empleada que lo acusó de comportamiento sexual inapropiado, se ha desarrollado una lucha de poder en Red Bull entre el «clan austriaco» y el propio Horner, con el apoyo del propietario Chalerm Yoovidhia. Primero, Adrián Niuela mente y la pluma dominantes de Red Bull, no tomó partido en esta batalla, pero con el paso de los días su relación humana con Horner se debilitó: el diseñador se despedirá del equipo a principios de 2025 y será libre de conformarse en otra parte.

Como siempre os hemos dicho, ferrari Ocupa el primer lugar sobre Newey, quien tiene un gran respeto (mutuo) y un deseo de trabajar juntos. No hay firma, porque cuando se mueven técnicos de este calibre es complicado cerrarlo rápido, pero no hay problema. Al menos no para John alcanoQuien pidió calma en el acuerdo de Niue.

Las palabras de Alkan

«Hay muchas reseñas, hay que tener cuidado. Hay que encontrar el momento adecuado para hacer las cosas, como pasó con Lewis Hamilton. Con él hubo una cercanía de intenciones que nos permitió trabajar juntosEstas son las palabras del presidente de Ferrari En una entrevista con Corriere della Sera. «Hay muchas posibilidades, Niue o no, Hay que evaluar cuidadosamente si existen las condiciones.. Se debe entender el nivel de motivación y capacidad para crear cosas nuevas en lugar de repetir otras.«.

Newey o no, los fans de Ferrari quieren volver a ganar: “Siempre estamos trabajando para lograr este objetivo y este año también hemos visto avances y dificultades. Necesitamos seguir creciendo: hay que encontrar un equilibrio entre el aprecio de un gran número de personas aquí, algo que insisto mucho, y la posibilidad de atraer nuevos talentos.«.