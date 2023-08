Meta admite el error y la página oficial de Lino Banfi-Corriere.it vuelve a las redes sociales

«Yo estoy feliz. Nunca me escucharon. He escrito y reescrito pidiendo explicaciones pero no he recibido respuesta. Habla Calogero Vignera, de 39 años, también conocido como Jerry Italia, de Agrigento que se mudó a Padua (donde trabaja como trabajador social y de la salud), creador y director de «Noi che Amiamo Lino Banfi Official. “Facebook deshabilitó la página dos veces, dice. Los dos primeros años, cuando teníamos 300.000 seguidores, y hace unos días teníamos 27.605 suscriptores de todo el mundo. ¿Y por qué entonces? ¿Para compartir los chistes de Lino Banfi? Pero para nosotros él es el amo. E incluso sus frases con doble sentido entraron con razón en la lista de frases cómicas de la comedia italiana».

Cosas como «¡Incluso rompería una nuez con un capucolo!» (Dirigida a Álvaro Vitale en la película “El Honorable con el Amante Debajo de la Cama”). o «Qué diablos sé, no es un año sexual, son ricos, ¿de acuerdo?» (En respuesta a su sobrino: «Tío Leno, ¿de qué sexo es la tortuga?», en «En el Sports Bar»). Ahora ha reaparecido en el plató tras una cuidadosa revisión por parte del Meta y, según ha admitido, el descubrimiento de un error en la valoración de las infracciones impugnadas. “Lo políticamente correcto ha roto un poco la ‘piel’. Pero, ¿por qué el chiste de Lino Banfi necesariamente ofende o discrimina a alguien? – Calogero sigue usando el lenguaje de Banview -. Desde 2017, he recibido una quincena de avisos de incumplimiento de nuestra política de moderación de contenido. Pero siempre le expliqué que estos son chistes de las películas. Al obligar a los suscriptores a bloquear el lenguaje ofensivo no relacionado con la representación de Banfi. Una escena de la película «Vieni Avanti Cretino» con Michela Miti desnudándose está clasificada como porno, ¡pero ridícula! El algoritmo no puede analizar el contexto ni comprender los matices y, en cambio, demuestra que Banffy, el maestro de la comedia, es un personaje «malo» y peligroso. Crecí con sus películas, las veo desde los seis años y cada vez que escucho sus diálogos me muero de la risa. Lynn es una amiga. Hace ocho años me invitó a su casa y ahora me trata como a un hijo. Es una persona de una humanidad increíble».