Mercedes, el modelo más popular está a la venta por sólo 2.500 euros: por poco dinero puedes comprar un pedazo de historia

El querido Mercedes ya se puede adquirir por sólo 2.500 euros: la oferta es realmente loca e imperdible

Un símbolo de elegancia pero también de lujo y confort. mercedes Definitivamente es una de las marcas de automóviles más queridas y apreciadas del mundo. Un auténtico éxito en todas las latitudes de la empresa Stella, cuyos modelos han sido elegidos por millones de automovilistas.

Clase A a SAdemás, hay un sinfín de opciones a partir del 'más pequeño', el nivel de entrada de la marca, y no faltan tecnología y sistemas de asistencia a la conducción, así como un confort a la altura de las berlinas de mayor tamaño. Sin olvidar los diferentes SUV disponible Especialmente los coches biplaza de lujo, como el AMG GT. En definitiva, una amplia gama capaz de satisfacer los gustos de todos, incluso los más exigentes.

Grandes maniobras de cara al año 2024 de la marca, siendo los próximos meses los últimos para la producción Categoría A antes de la jubilación definitiva, siendo el CLA el que será el nuevo nivel de entrada de Mercedes. Mientras tanto, se puede adquirir otro modelo histórico por un precio realmente disparatado.

Mercedes, vaya oferta: sólo 2.500 euros por un modelo muy querido

Con el inicio de 2024, una bonita sorpresa para todos los fans de Mercedes. Una de las berlinas más lujosas y exclusivas, una auténtica joya que ha fascinado -y sigue fascinando- a todo el mundo. Nos referimos a Categoría ELa berlina de alta gama de la marca alemana.

La oferta disponible en Subito.it en esta primera parte del año es una oferta realmente loca, que conviene aprovechar de inmediato. El coche en cuestión es en realidad uno. Mercedes Clase E200 Avangard Impulsado por gasolina. Modelo matriculado en abril de 1996, Serie 1, con caja de cambios manual de cinco velocidades y tracción trasera.

Un solo dueño, Monte A Motor de 16 V de aspiración natural de 2,0 L El cual genera 136 caballos de fuerza; 230 kilómetros recorridos para este coche, y unos 7.000 kilómetros anuales para un coche que ofrece grandes garantías desde este punto de vista. El interior es azul y el coche, al menos mirando las fotos, parece estar en muy buenas condiciones.

El modelo se reconoce por los cuatro grupos de luces de forma ovalada en la parte delantera, dos más grandes y otros tantos más pequeños. coche sedán Su longitud es de poco menos de 5 metros. (4,7 para ser precisos) y 1,8 metros de ancho, lo que definitivamente no es ideal para la ciudad. Ideal, en cambio, para viajes largos, aunque ciertamente no falta espacio, tanto en el interior como en el maletero. El precio de venta no se menciona realmente, sólo 2.500 euros y, si es necesario, también existe la posibilidad de financiación.