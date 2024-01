La hermana de Emanuela Perenetti en Sky TG24: 'Quería vivir, pero no quería ayudar'

Emanuela Perinetti «no quiere morir». Lo dice su hermana Chiara, que sigue en Sky TG24 la terrible experiencia de su hermana, una exitosa directiva que padecía anorexia y falleció a los 33 años. “Está claro que su intención no era morir”, dice Chiara. “Las cartas que leo con mayor placer son las de personas que, tal vez, como Emanuela, hasta ese momento estaban convencidas de que podían hacerlo solas. .” “Mi atractivo es que cuando se trata de adultos, conseguir ayuda no es fácil y quizás se necesiten más herramientas”, añade. (Sky Tg24 en el Centro de Trastornos de la Alimentación San Rafael).

“El malestar que estaba experimentando se convirtió en un estado de salud muy preocupante”.

«Emanuela – continúa Chiara – siempre ha sido alguien que tiene algún tipo de control sobre la comida. Pero nunca de forma preocupante. En los últimos dos meses, mi hermana ha empezado a perder peso muy rápidamente. Hemos intentado ayudarla, especialmente al darse cuenta de que el malestar que sentía no era “es una molestia y un estado de salud muy preocupante”. Una situación que “empeoró a los pocos meses hasta convertirse en un estado límite, no sólo desde el punto de vista de la delgadez, porque le diagnosticaron anorexia nerviosa, sino también desde el punto de vista interno, lo que provocó su eventual hospitalización.» Llegó al hospital «después de rechazar el tratamiento hospitalario inicial que debería haberse realizado en un centro público diseñado para atender un trastorno alimentario». «Creo – prosigue Chiara – que no lo aceptó por dos razones. La primera es que si es cierto que esta condición surgía de la soledad, de la necesidad de ser atendida, entonces la hospitalización podría de alguna manera representar un mayor aislamiento, y También creo que eso se debe a que mi hermana tendía a «protegerse mucho a sí misma y a las personas que la rodeaban».