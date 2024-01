Oriente Medio, la guerra se está extendiendo. Una incursión estadounidense-británica contra los hutíes en Yemen – El Mundo

Después de semanas de advertencias que no fueron atendidas, llegaron las represalias. Agregaron que durante la noche, Estados Unidos y Gran Bretaña lanzaron 73 incursiones contra sitios militares hutíes en Yemen, quienes a su vez atacaron barcos comerciales en el Mar Rojo “vinculados con Israel” en solidaridad con los palestinos en Gaza.

Este podría ser el primer capítulo de una aterradora escalada del conflicto en Oriente Medio: los rebeldes yemeníes – que con el apoyo iraní controlan un tercio del país – han amenazado con tomar represalias y han anunciado que ahora tienen en cuenta todos los intereses anglosajones. Metas legítimas.” -Americanos en el mundo.

La misión fue llevada a cabo por aviones de combate, misiles Tomahawk lanzados desde Washington y cuatro aviones británicos Typhoon.Bombardeó “lugares de lanzamiento de misiles y drones” utilizados contra barcos comerciales en el Mar Rojo. Según el portavoz hutí, sitios militares fueron atacados en la capital, Sanaa, y en las gobernaciones de Hodeidah, Taiz, Hajjah y Saada, lo que provocó la muerte de «cinco combatientes y seis heridos».

La orden de atacar vino de Joe Biden Después de otro misil yemení el jueves contra un barco que pasaba. El presidente estadounidense explicó entonces que quería responder a los hutíes porque «ponen en peligro la libertad de navegación en una de las vías fluviales más importantes del mundo» y que estaba dispuesto a «ordenar otras operaciones».

Hemos enviado una “fuerte señal” a los hutíes, comentó el primer ministro británico, Rishi Sunak, durante su visita a Kiev.

Desde noviembre pasado, los antiguos rebeldes chiítas ahora en el poder han lanzado 27 ataques en el Mar Rojo.Se trata de una extensión marítima por la que suele pasar el 12% del comercio mundial, lo que obliga a las mercancías a desviar la ruta que pasa por el Canal de Suez hacia el sur de África, con repercusiones en las fechas de compra y producción y en los elevados precios. El último misil, lanzado apenas unas horas después de los ataques, cayó al agua a unos cientos de metros de uno de los barcos, dijo la Oficina de Operaciones Marítimas del Reino Unido.

«Nuestro objetivo sigue siendo reducir las tensiones y restaurar la estabilidad en el Mar Rojo».Estados Unidos, Reino Unido y ocho de sus aliados: Australia, Bahréin, Canadá, Dinamarca, Alemania, Países Bajos, Nueva Zelanda y Corea del Sur, dijeron en un comunicado conjunto.

fuentes del gobierno italiano Anunciaron que se había pedido a Roma que firmara la misma declaración (que no había firmado) pero que no participara en el procedimiento. Mientras que laLa Unión Europea Estados Unidos está evaluando enviar “al menos tres destructores o fragatas antiaéreas con capacidad multimisión” al Mar Rojo durante al menos “un año”, y aún no se han determinado las reglas de enfrentamiento.

Incursiones nocturnas en Yemen condenadas por el llamado “Eje de la Resistencia” Que reúne, con el apoyo de Irán, a movimientos antiisraelíes como los hutíes, el Hezbolá libanés y el propio Hamás, que calificó la acción de «provocación contra la nación palestina» y amenazó con «consecuencias».

Teherán acusó a Estados Unidos y al Reino Unido de llevar a cabo una «acción arbitraria» y de cometer un «error estratégico», al igual que Rusia, que condenó la «escalada destructiva» y pidió una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, respondió diciendo: «Quieren un baño de sangre en el Mar Rojo», acusando a Londres y Washington de «uso desproporcionado de la fuerza». Arabia Saudita, que desde 2015 encabeza una coalición de países árabes contra los hutíes a favor de un gobierno aliado, y China, que ha mediado en un alto el fuego en Yemen entre saudíes e iraníes, han expresado “preocupación”.

El llamamiento a “reducir la inestabilidad en la región” también provino de Egipto, que ya está empeñado en un intento de reactivar las negociaciones indirectas entre Israel y Hamás, y que se deriva de los ingresos del Mar Rojo generados por el tránsito comercial en el Canal de Suez y de los ingresos del turismo. . .

