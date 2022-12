Antonino Spinalbes, ex de Belén próximo a operarse: problemas de salud para Givino

Un vippone con un problema de salud puede tener que salir de casa. ¿Qué es y cómo se hace?

antonino spinalbis Recibido durante el último episodio en vivo de Gran Hermano VIP Una sorpresa inesperada: una entrada Ginebra Lamborghini. Entre los dos algo pende, una simpatía que no ha tenido tiempo de desembocar en una relación más seria por culpa desalida prematura la mujer.

allá Lamborghini De hecho fue no calificado A las pocas semanas ingresó por unas lamentables sentencias dirigidas a Marco Bellavia. Pero los fanáticos de la pareja que nunca comenzó exigieron su regreso para dar paso a que esta relación se defina. Y quedaron satisfechos, la niña volvió por una semana.

Justo antes de entrar, invita a un cuya casaLa cantante adelantó las manos para no crear demasiadas expectativas y anunció: “No volveré a declararme con Antonino. Tengo relaciones pendientes y espero traer algo de ligereza, lo mismo con lo que entré al programa. Reanudaremos nuestra amistad, nuestro conocimiento. Lo veo un poco perdido, vamos enderezarlo. Pero no tomaré nada, daré algo de eso. Nuestros sentimientos Innegablemente, me encontré en casa con muchas personas. Formé un vínculo fuerte con Antonino y Nikita. Estas relaciones son hermosas y raras. Había una comprensión mental, es una comprensión maravillosa, una cercanía».

problema de salud

Pero los dos se arriesgaron no se encuentran en absoluto, Se dice que pueden salir debido a un Problema de salud espinalbese. Rumores de su próxima salida de la casa Gran Hermano VIP De hecho, había estado acechando durante unos días.

a bolsa Para el cóccix, eso es todo, que será enconado Causa un dolor extremo al peluquero que probablemente tenga que salir para operarse por esto. Pero todo se decidirá. Serán los médicos los que le visitarán para decir si es necesaria una intervención o si todo se puede curar con medicación. Todo el mundo está a la espera de una respuesta de la visita que debería haber tenido lugar a principios de semana.

Celoso

tiempo Antonio Luchando con Los celos de Oriana Marzuli, quien tuvo un coqueteo en casa. La belleza venezolana, que rompió con su pasión por la peluquería tras ingresar Ginebra le pregunté Limite los métodos físicos: «Aunque esto sea una tontería para ti, no quiero verte con ella besándote. No me gusta, es normal».

La respuesta del muchacho fue imperativa: «Si quieres hacer eso, no tendre ningun problema para hacer esto. No hago sufrir a nadie, es como si quisieras hacerme bien. No tiene sentido para mí tratar siempre de pensar en los demás todo el tiempo».