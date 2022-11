“Me dieron un millón de noches para ser un imitador de Madonna. ¿Televisión? Si no sigues a la manada, se vuelve difícil».

Se hizo famosa como imitadora de Madonna, pero su actuación como bailarina no la convenció. Fue eliminada por Bailando con las estrellas, Paola Barali pero las luces no se apagaron. Una eliminación que nadie esperaba, ya que partía como favorita, pero la clase de baile aún no termina. “Espero repetir. Me temo que soy diesel. profesora, RolyMaden, él la había llamado «aprendizaje lento» y esa frase realmente no cayó con ella y ella lo silenció directamente en Domina con una voz de «mejor no hablar». Ahora la diana que la ilumina es la del escenario donde Paula actúa en ‘If You Have to Tell a Lie, Tell It Big’, y desde el podio también reivindica a su maestro. «Rollie tuvo una salida infeliz, pero creo que es malo culparlo por su mal lenguaje». Pero como debes ser muy hábil para decir mentiras, después de intentar usar palabras conciliadoras hacia el amo, no faltan los ladridos. «Algunas personas tardan en aprender ketchup en tres días y otras aprenden un idioma en 20 años».

Paola Barali, de inicio a ruptura con la televisión

Rubia, siempre rubia, cuyos looks (especialmente sus cortes de pelo) siempre han estado entre los más copiados, Paola Barale fue un verdadero ícono. Decide volver a la televisión después de años en los que sintió su ausencia y decide hacerlo en un programa de talentos que la pone a una audición. “Las expectativas que tenía están ligadas a una imagen de hace muchos años que ya no me representa: sigo siendo yo, pero he crecido”. La chica que se presentó a los espectadores junto a Mike Bongiorno, en lugar de Maurizio Costanzo, le dijo Corriere sin filtros.

Comenzó como la doble de Miss Ciccone y aunque nunca se sintió actriz, eso la ayudó mucho. “Si Madonna no estuviera hoy, yo sería profesor de gimnasia. Ella era única en ese momento, sin mencionar que bailaba bien. No fue fácil para mí pero lo hice porque en ese momento mi madre me daba una propina de 5.000 liras por semana mientras tocaba a Madonna, me daban un millón (de liras) por noche”. Y el parecido saltaba a la vista, bastaba el pintalabios para que la corista de Fusano se transformara en la reina de las estrellas del pop. Gracias a este trabajo, tomé mi primer avión. Me encontré con los otros dobles, mi esposo Michael Jackson y Grace Jones, éramos un grupo. Mi mamá cosía mi ropa. Pero una vez un empresario de París, fan de Madonna, me llamó para salir del pastel y ahí dije basta.

Bailando con las estrellas, el exabrupto de Paola Barali y Rollie Madden: «El jurado está fuera de nosotros»

el futuro

Luego llegó la televisión y todos querían una Madonna Made in Italy a su lado. Después de 25 años, se detiene porque ahora en la transmisión de estos años Barale ya no nos encuentra. «Si no sigues a la manada, se vuelve difícil». Y ella, que de pequeña se perforaba las orejas sola en el ascensor, porque sus padres no querían, tal vez haya dejado de lado ese espíritu rebelde, pero nunca perderá su ligereza, porque Paola Barali es tan hermosa.