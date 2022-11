Estimado Billing, visite a su médico de cabecera a la luz de las velas. “En la maniobra se olvidaron de nosotros: aquí está nuestra protesta”

Visitas a la luz de las velas para denunciar el olvido del gobierno. Porque la maniobra -según dicen- se ha olvidado de ellos, de los médicos de familia, que no recibirán ningún tipo de asistencia para hacer frente al aumento de costos, por los altos precios de la energía y la alta inflación. «Hemos pedido ser considerados como iguales Negocio o algunos educación profesionales – explicó Silvestre mi silencio (en la foto de abajo), Secretario Nacional de la Federación de Médicos Generales (Fimmg) – Entonces recibimos ayuda con los costos de energía y materias primas que pagamos en nuestras cirugías. Frente a otras categorías de profesionales que ajustan los precios en función de los costes incurridos, nuestro grupo está Servicios general Organizado por convenio con servicio Nacional de SaludScotty luego especifica que “en caso de no renovación del contrato, que fue bloqueado en 2018, tenemos renta fija Hace 4 años, pero los costos son muy recientes. Sin embargo, el problema se ignora por completo. Somos empresas éticas, sociales y de beneficio público que no producen por márgenes”. La vigilia de Fimmg se llevará a cabo “en determinados momentos y durante algunas semanas”, durante las cuales “velas encenderán nuestros estudios. Una forma de recordar nuestras peticiones a las instituciones y también de explicar a los pacientes incómodo afiliado profesionalesél explicó mi silencio.

En los últimos días, el sector salud ha rechazado el presupuesto del gobierno de Meloni que, para este sector -apoyado unánimemente por médicos, hospitales y sindicatos- no garantiza los recursos suficientes, poniendo en peligro la estabilidad del sistema de salud, que ya sufre un grave desabastecimiento. de médicos y enfermeras. Patrocinado por las batas blancas, el último proyecto de ley de presupuestos debería haber traído un soplo de aire fresco a la salud pública, pero según las cifras asignadas, dicen, no fue así. Destinar 1.400 millones de euros para hacer frente al contribuyente Facturas en hospitales Y el Instituciones de salud Es una señal de la preocupación del gobierno hacia Peticiones se han hecho, pero solo pueden ser parte de la financiación de la atención médica «porque» ese dinero solo sería suficiente para cubrir Facturas”, explica el presidente de la Federación Italiana de Empresas de Salud y Hospitales mejorar. Se necesita más. Recursos totales asignados a Cuidado de la saludlos 2.000 millones de euros adicionales previstos para 2023, subraya el presidente fiasu«hasta ahora no es suficiente para llenar la definición decimal Del sector: Italia, en términos de Fuentesse ha mantenido constantemente más bajo que muchos otros países europeos Y estos miles de millones se utilizan específicamente para el pago. Facturas Oye costos de inflación Manteniendo así la atención de la salud en los mismos niveles años pasadosPero no para progresar. En su lugar, es necesario volver número de seguridad social En el corazón de la política pública.” Además FuentesSin embargo, Vyasu también pregunta intervenciones legislativo Eso desbloquea el límite de gasto percibido del empleado que se detuvo en 2004, para poder contratar en el corredor. los doctoresincluso especialistas, enfermeras Y el personal.

Sobre la base de la guerra entonces Sindicatos los doctores, veterinarios y directores de salud, que hablan de que el NHS sea degradado al estado de ‘enfermo terminal’ y ya han declarado un estado de agitación. en salud 2023Y denunciaron: “Ciertamente se están destinando más recursos, pero para facturas, vacunas y antidrogas. Enfermedad del coronavirus, no para los servicios y el personal. Incluso la compensación prometida a los médicos sala de emergencias Diferido a 2024. Ninguna para el contrato de trabajo 2019-2021 y ninguna financiación para el contrato 2022-2024.” allá Cuidado de la salud Publicar “Todavía está fuera de las prioridades del país”, agregó. Nino CartabellottaPresidente de la Fundación Gimbe, mientras fue Presidente de la Federación de Sociedades Médicas (Fnomceo), Filippo Agnelli, define los recursos como insuficientes y pide que la cantidad de 2 mil millones destinados se vincule íntegramente a aumentar los salarios de los médicos y profesionales de la salud, para hacer más atractiva la profesión. Las críticas también se dirigen a los escasos recursos destinados al sector CGIL Y por diferentes políticos. “Hay escasez de dinero para la atención de la salud: al menos 6 mil millones de inmediato, para mejorar los salarios de médicos y enfermeras, y 37 mil millones de Mes que vienen de europa María Elena Bosque (FIFA de Italia). escaneo de posición Beatriz Lorenzen (Pd), según el cual la derecha ha «abandonado la inversión de los pocos que existen donde más se necesita, es decir, en Ingresos y el anualidades y la sanidad en peligro de colapsar”. También ataca la maniobra “saludable”. Mariolina el gran castillo (M5S): “Con Cuenta 2 Durante la pandemia hemos invertido 13.000 millones de euros y se prevé invertir otros 17.000 millones bandera. En resumen, es un comentario. mariastella gimini (Acción), “Destinar dos mil millones de euros sólo a sanidad es no cuidar a los que nos cuidan”.