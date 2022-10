Massimo Colassi: «Ganar te ayuda a entrenar tranquilo en el gimnasio»

Comentarios gratuitos de un jugador de la Juventus sobre la victoria de ayer en Padua. El entrenador Anastasi también habla: «Jugamos un primer set opaco. Estuvimos un poco apretados mientras ellos estaban jugando una racha excepcional. Luego controlamos el juego y, francamente, tuvimos un poco de problemas y trabajamos muy bien con bloqueo, defensa y contraataque.»

Perugia – Día de descanso para Sir Safety Souza Perugia.

Regresando tarde en la noche de su vuelo triunfal a Padua, The Block Devils disfruta hoy de 24 horas de descanso y recuperación. Cita para todos mañana por la mañana en PalaBarton para comenzar los preparativos cortos para el próximo partido, el Superlega Outdoor Challenge el jueves por la noche en Cucine Lube Civitanova para avanzar en la undécima jornada de la Superlega.

A la espera del gran partido de la Juventus, llega el momento de un análisis satisfecho tras la cuarta victoria consecutiva en este torneo conquistada ayer en el Queen Arena.

«Al principio nos costó y lo hicimos porque el Padua es un equipo fuerte», dice gratis Massimo Colassi. «Hicieron el primer set con un nivel de golpe muy alto, cometimos bastantes errores en un edificio lindo pero donde no es fácil jugar y lleva tiempo mejorar el ritmo de servicio y recepción. Luego crecimos diciendo todo lo básico y fuimos buenos para no desmoronarnos en los momentos difíciles.Nos llevamos el cuarto triunfo y el triunfo siempre es lo mejor, te ayuda a trabajar en el gimnasio las cosas que pueden no salir bien con calma y serenidad.Usando ¿muchos jugadores? Tenemos la oportunidad de dejar jugar a todos sin perder calidad. Supongamos que es un lujo que nos podemos permitir porque la empresa puede crear una lista con el nivel más alto y el entrenador puede elegir según las características de cada uno sin bajar el nivel. Y no olvidemos la importancia de quién sale desde el banquillo. Greg, por ejemplo, ayer (Roberto, editor) con su entrada por el servicio que nos prestó.”

«Jugamos un primer set opaco».explica el técnico Andrea Anastasi. «Estuvimos un poco apretados mientras ellos jugaban una racha inusual. Luego controlamos el partido, honestamente tuvimos un poco de dificultad y trabajamos muy bien bloqueando, defendiendo y contraatacando, tal vez con demasiados errores en el servicio». Pero todas son situaciones que existen porque cada partido tiene su propia historia. El jueves vamos a Civitanova y tenemos una carrera muy emocionante que también es importante para coger el ritmo de la Supercopa. Jugamos contra los campeones italianos, un equipo que va creciendo, iremos a su encuentro con mucha humildad y respeto”.

