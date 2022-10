La maldición de Kate Middleton ataca de nuevo: otra empresa está cerrando

La maldición de Kate Middleton golpear de nuevo La entrenadora personal, Louise Parker, que ayudó a la princesa de Gales a recuperar fuerzas tras el nacimiento de su primer hijo, George, se ha visto obligada a cerrar su negocio. Esta no es la primera vez que una marca o empresa utilizada por la esposa de William quiebra. Pero vamos en orden.

La maldición de Kate Middleton

Luisa ParkerApodada «La figura encantadora» y descrita como «el arma secreta de las estrellas de Hollywood, los atletas de clase mundial e incluso la realeza». Kate MiddletonSe vio obligada a cerrar su tienda en Walton Street en Londres y dejar el Centro de Salud Harrods. En una publicación de Instagram, reveló que su «negocio familiar», Parker Practice, no había logrado capear la pandemia y había arruinado su matrimonio, a pesar de una impresionante lista de clientes.

Por lo tanto, la lista de Parker se ha agregado a la lista de empresas utilizadas por Kate Middleton. fallar Una vez se habló del «efecto Kate», porque cada vez que usaba una marca, las ventas de la marca subían. Pero a veces este éxito ha demostrado ser un rebote, lo que obliga a las marcas, especialmente a las más pequeñas, a cerrar porque no pueden manejar el volumen de trabajo. Es el caso de la marca Issa quien creó el vestido color zafiro que Kate usó el día de su compromiso con William en 2010. Siete años después, la casa se vio obligada a cerrar, ya que no tenía los fondos para respaldar todas las demandas.

En 2020, es el turno de Estilos salvajes de Chloe Trabajó en el vestido de novia de la Princesa de Gales y luego en el vestido de Meghan Markle. La mujer tenía un negocio en Bristol pero debido a la pandemia tuvo que despedir a todo el personal, cerrar su tienda e irse a trabajar al garaje de su madre.

Kate Middleton, su entrenador personal falló

Algo similar le pasó a Louise Parker también, Epidemia y divorcio Desde que su marido era un asesino para su negocio, y además porque su ex marido era el director creativo de su centro de salud, la pérdida de su romance también precipitó el negocio, a pesar de que aún tenía clientes de prestigio, pero no lo harían. . para poder usar su método como lo hizo Kate en 2013 (Hoy habla del cuarto embarazo de la princesa). Por ahora. En una publicación de Instagram donde anunció el cierre de su tienda, prometió que tarde o temprano volvería a ejercer y agradeció a todos sus colaboradores por su compromiso y dedicación, sin embargo, no fue suficiente para salvar su trabajo.

Creo que hace apenas tres años, Louise parecía tenerlo todo: un negocio exitoso, con clientes como Emma Thompson y Kate Middleton, su método cumplió tres libros y tenía un esposo que la amaba y le dio a sus tres hijos.

El método Louise Parker que hizo perder peso a Kate Middleton

Louise Parker ha enseñado a la gente a pensar en la pérdida de peso como un cambio de estilo de vida en lugar de una dieta y favoritos Dieta mediterránea. en la base su camino Encontramos estos principios: pensar en positivo, cuidarse, vivir bien, comer tres comidas equilibradas al día y hacer algunos movimientos «inteligentes», como el entrenamiento de CrossFit al que también se ha dedicado la Princesa de Gales con excelentes resultados.