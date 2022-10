Maserati GranTurismo: una larga y gloriosa historia italiana

gran Turismo – Por costumbre, un poco porque los fanáticos de todo el mundo siempre lo han usado, casi ni nos damos cuenta de que en nuestro país se inventó la palabra de once letras que terminó definiendo a toda una clase de automóvil. ¿Coincidencia? claro que no. Libros de historia a la mano, para confirmarlo. Gran Turismo nació en Italia No hay peligro de “caer en” ninguna disputa sobre la maternidad de este tipo de coches, deportivos pero también cómodos, ideales para viajes largos y muy rápidos. Es uno de los muchos puntos de orgullo de la industria automotriz y su cultura, a menudo capaz de trazar el camino de la evolución estética y técnica del automóvil.

75 años de GT MASERATI – Para recordarnos, una vez más, el nuevo dispositivo acaba de llegar de Módena. Maserati Gran Turismo, la Berlinetta que mejor encarna el espíritu y los valores que permitieron a los grandes GT italianos del pasado llevar el estilo italiano al mundo. Un bebé recién nacido bajo el signo de un tridente es parte de una tradición de 75 años: redescubrámoslo juntos a través de los arquetipos que hicieron la contribución más significativa a su creación, enraizándolo para siempre en el imaginario colectivo. Cual es tu favorito?