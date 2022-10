Angelina Jolie vs. Brad Pitt, nuevos detalles en expediente judicial: ‘Tomó por el cuello a mi hijo que intentó defenderme’

la noticia de que Angelina Jolie Acusado Brad Pitt Golpéala y maldícela Ya se sabía hace unos meses. Pero hoy, del documento presentado en la corte por el abogado de la estrella de Hollywood, hay más detalles sobre el ataque que presuntamente sufrió la actriz en 2016. Los New York Times. «Me agarró la cabeza y me sacudió», dijo Jolie, y agregó que la violencia también afectaría a los hijos de la ex pareja. El altercado que se habría producido en un avión privado seis años antes habría sido la gota que colmó el vaso: a los pocos días llegó la petición de divorcio. Todo empezó cuando Pete acusó a Jolie de ser «demasiado condescendiente» con sus hijos. Luego empieza a gritarle en el baño del avión privado. Después de agarrar y empujar a su ex esposa, Pitt supuestamente «golpeó el techo del avión varias veces, lo que provocó que Jolie abandonara el baño». También sostenía a uno de sus hijos por el cuello y casi lo asfixia. Porque trató de intervenir en defensa de su madre. No solo palizas, sino también insultos: tras agredir a su ex mujer ya sus hijos, «le echaba cerveza a ella ya los niños vino tinto».

La batalla legal de la bodega

En el comunicado presentado ante la corte de Los Ángeles, como parte de la batalla legal por la bodega que era propiedad de las dos estrellas de Hollywood, también surgieron otros detalles. De hecho, los abogados de Jolie señalaron la solicitud de Pete de firmar «acuerdo de confidencialidad que sería contractualmente Está prohibido hablar fuera de la cancha. Sobre el abuso físico y emocional de Pete hacia ella y sus hijos. Esta habría sido una condición para obtener su participación en la mencionada bodega. Château Miraval, comprado por la pareja hace más de diez años. La disputa legal se prolonga desde hace años, a partir de acusaciones mutuas entre los ex cónyuges. Los abogados de Pitt demandaron a Jolie este año por violar sus «derechos contractuales» cuando era Vendió su parte de la empresa. para una filial del Grupo Stoli sin su consentimiento. La contrademanda de la Sra. Jolie, por el contrario, establece que fue el Sr. Pitt quien se retiró del trato después de que ella se negara a aceptar una cláusula de confidencialidad, lo que la obligó a acudir a otro comprador.

