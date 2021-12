Luisa Ranieri, la triste revelación años después: ‘Yo estaba en 10 años …’

Luisa Ranieri es una querida y conocida actriz y una talentosa presentadora. Sin embargo, hizo una triste revelación. ¿De qué está hablando?

la última película Luisa RanieriLa Mano de Dios, una película de Paolo Sorrentino, fue elegida para representar a Italia en los próximos Premios de la Academia en Los Ángeles.

Pero, ¿qué tipo de revelación hizo? ¿Qué pasó?

Luisa Ranieri, la triste revelación años después

Luisa Ranieri hizo su primer trabajo, Un gran debut en la pantalla grande con Leonardo Perraccioni: El príncipe y el pirataEn 2001. Posteriormente fue madre de la famosa Santa María Goretti e interpretó el papel de María Callas en el cortometraje Callas y Onassis, que se transmitió por Canal 5.

A lo largo de su carrera, trabajó con muchos directores de prestigio que la querían en el elenco. Por ejemplo, ha colaborado con Pupi Avati en Friends of the Margherita bar, Ferzan Ozpetek en Fasten your belts en 2014 y Paolo Sorrentino en su última película.

Incluso en la pantalla chica, la actriz se ha mostrado muy activa. En los últimos años ha participado en la miniserie de televisión de Luisa Spagnoli, La vida prometida de Ricky Tognazzi, que se emitió durante dos temporadas y en las Investigaciones de Lolita Lobosco donde dio vida a la subcomisaria Lolita Lobosco que trabaja en el móvil de la subdirectora de la Policía de Bari. equipo.

Interpretó muchos papeles para mujeres fuertes y decididas.Sin embargo, también tuvo que afrontar algunos momentos muy difíciles. Esto es lo que reveló años después.

Todo el dolor de su vida

En una entrevista con Il Corriere della Sera dijo que perdió a su padre cuando aún era joven. Tenía solo 24 años y vivió momentos de tristeza y felicidad en ese momento. «Pasé 10 años analizando mis complejidades.Admítelo, el camino que tomó la ayudó a amarse a sí misma, pero la actuación también contribuyó.

Este no fue el único gran dolor en su vida, ya que sus padres se separaron cuando ella aún era joven. Además, en otra entrevista con Grazia, dijo que perdió a su padrastro hace tres años. Cada vez que me lastimé Pude encontrar la fuerza para empezar de nuevo. Lo encontró en la familia y en los seres queridos, en la vida cotidiana y en los ojos de sus dos hijas.