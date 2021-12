Tim, las cuentas no se suman en el grupo telefónico acaba de liquidar con 7 millones (y excusados) ex de Luigi Gubitosi

Las cuentas no se agregan Tim. Socio francés Vivendi Pregunta y consigue al ex jefe número uno. Luigi Gobitossi. Imagina acciones responsable. Pero mientras tanto, los accionistas están dispuestos a pagar la primera cantidad de liquidación de Tim. 6,9 millones sintonizando uno Compensación. Gubitosi luego descansa por Responsabilidad financiera De su trabajo habitual en la empresa. Un privilegio particularmente importante dado que los resultados de la compañía se están deteriorando rápidamente y el acuerdo para la compañía está en discusión. liga llegó con docena. Mientras tanto, el Consejo volvió a aplazar el juicio sobre una expresión de interés Kkr. Fondo de EE. UU. Estaría dispuesto a ponerlo en el plato. 40 mil millones Para descubrir toda la colección, continúe Desconecte la red de los servicios. Contactos telefónicos y realizar las inversiones necesarias para relanzar. Con la reestructuración que seguirá.

En resumen, la situación es particularmente delicada. Es una gran preocupación para sindicalistas y políticos que temen Posibilidad despidos y tensiones sociales. No es sorprendente que mientras El consejo de Timlíder de la liga, Matteo Salvini, pidió al gobierno que «permanezca atento Evite las ventas en liquidación y los cocineros.Un trabajo congruente con el cargo de Ministro de Desarrollo Económico, Giancarlo Giorgettique, sin embargo, hasta ahora, a pesar de las promesas, no desató el nudo conflicto de intereses y rol Cassa Depositi e Prestiti, socio de Tim y rival Abre la fibra. Sin embargo, todos coinciden en un punto: los activos estratégicos deben protegerse y los poderes especiales (los llamados poder dorado) es la herramienta para hacer eso.

Así que mientras A las puertas de Tim llama Fondo Kkr. ¿A quién le gustaría reemplazar a los franceses? VivendiEl jueves 16 de diciembre, la compañía telefónica se vio obligada a revisar la libra Previsión de ganancias Este año, los inversores están preocupados por al menos tres razones. La primera es que Tercer ajuste a la baja Lanzamiento repentino en solo seis meses. La segunda es que la alarma de ganancias comenzará desde junta de revisores legales, después de revisar Auditor de PwC. ¿Razón? Para la consultora, la estimación de la gerencia de los frutos del acuerdo con Dazn para distribuir Serie A TIM hubiera sido demasiado generoso (Habrá aprox. 540 millones es demasiado). Y el tercero es que Tim amplió Pronóstico de ventas Por teléfono fijo en Italia: En la práctica, la empresa tuvo que tener en cuenta que en su principal mercado i ingresos 2021 probablemente En un 6-7 por ciento Hizo que la rentabilidad (margen bruto) se redujera entre un 13 y un 15 por ciento. En otras palabras, el ex monopolista tuvo que admitir indirectamente que estaba molesto Competencia de Open Fiber, lo controla Cassa Depositi e Prestiti.

En este escenario, es muy necesario que la dirección encuentre el equilibrio adecuado actividades industriales. No es de extrañar que el nuevo director general, Pietro LabriolaInmediatamente me comprometí a renegociar el contrato con Dazn. Para el ex monopolista, el objetivo es marcar una Descuento mínimo garantizado en 340 millones por año durante los próximos tres años. A Dazn claramente no le gustan los pepinos. Con el resultado probable de que todo Terminar con papeles sellados. Con muchas asignaciones millonarias necesarias en el balance y gastos legales en la cuenta. Opción, esta última, que justificaría unaProcedimientos de responsabilidad Contra el exjugador número uno Gubitosi. Este escenario penalizaría severamente a Tim en la bolsa al comprimir aún más el valor de la acción que el viernes era de 0,44 € frente a los 0,505 € propuestos por Kkr en su grupo. Expresión de interés.

En el fondo la pregunta permanece valores. el Kkr. Fondo de EE. UU. Aún no se ha anunciado oficialmente. Pero dejó en claro que estaba listo para bombardear 40 mil millones Diez de ellos son para presentación y 30 son para inversiones necesarias para que la empresa vuelva a competir. Pero Vivendi no está lista para dejar el lugar. También porque está convencida de que Tim puede ser más valioso que la cantidad que da Kkr desconectando la red de los servicios telefónicos. Su objetivo es ser dominante en la transformación de Tim junto con Cassa Depositi e Prestito. De esta forma, se pondrán las bases para una posibilidad fusión La empresa de redes con su rival Open Fiber, el antiguo proyecto del ex primer ministro Giuseppe Conte. En resumen, en la batalla por la conquista de Tim, ahora parece claro que quien gane pasará a uno. Difícil renovación y reorganizar Más de 40 mil empleados El antiguo monopolio de los teléfonos italianos. A menos que el gobierno encuentre una solución que salve las cabras y el repollo. Pero esto puede resultar muy caro para los bolsillos de los italianos.