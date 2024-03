Luca Di Meo, los fondos europeos para el coche eléctrico y la superación de la competencia china

luca di meoCEO del Grupo Renault, en una entrevista con el Financial Times lanzó Un llamamiento a los políticos ante las próximas elecciones europeas. El directivo italiano, que también recordamos es el presidente de ACEA, pidió a Europa nuevas herramientas para apoyar la transición eléctrica y afrontar la competencia de China.

En particular, Di Meo Pide la creación de un fondo europeo para financiar incentivos al coche eléctrico Y apoyar la cadena de suministro de materias primas. Además, también pide un programa conjunto para crear infraestructura de carga.

El primer número del Grupo Renault apoya este enfoque «A traves de las fronteras«Apoyar el desarrollo del sector automovilístico, en lugar de limitarse a fijar plazos para la eliminación progresiva de los coches de gasolina y diésel. Por eso se propone compartir el coste de las subvenciones y crear zonas económicas especiales con exenciones fiscales para los trabajadores». dice De Meo.

Cuando fijas un plazo de 12 años y dices que dentro de 12 años no producirás coches con motor de combustión, y si no lo haces, te multan, y luego te veré dentro de 12 años al final del túnel , no es una estrategia. Sugerimos intentar construir un plan con autoridades públicas, personas de todos los sectores, organizaciones sin fines de lucro y organismos científicos. . . Está en juego casi el 10% de la producción europea.