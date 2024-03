La experta Kate Middleton no se sale con la suya: «El engaño es imperdonable»

«Es una situación confusa e intolerable para los súbditos ingleses, alimentada sobre todo por los rumores que se difunden como locos en Internet. Pero hay muchos errores cometidos por la familia real. Si eres miembro de la familia real inglesa, no puedes ser sorprendido mintiendo.» Vittorio Sapadin, periodista, escritor y autor de importantes libros sobre la familia real inglesa, habla con Adenchronos y comenta lo que está pasando en la tierra de Albión. El tumor de Carlos III y los tratamientos que le alejan de algunos compromisos oficiales, la escapada de Camilla a la playa para pasar unas breves vacaciones, la misteriosa enfermedad de Kate, aunque el periódico «Sun» publicó ayer fotografías y vídeos exclusivos que retratan la muerte del príncipe Guillermo, que redujo sus citas para estar más cerca de la familia junto al marido real durante… Hace sus compras en una tienda agrícola no lejos de la finca de Windsor.

“Los súbditos británicos perdonan todo a la monarquía, pero no por sus engaños – continúa Sabdin – los miembros de la familia real viven una vida llena de grandes privilegios, reciben su salario de los impuestos de los ciudadanos y tienen el deber de transparencia y honestidad. No pueden ser personas que mienten y mienten”. «Hoy no pueden escapar de esta ambigüedad. Sin embargo, no hay duda de que la monarquía inglesa está atravesando una crisis que aún no ha sido resuelta. La reina Isabel siempre decía: 'Hay que verme para creerme'. En cuanto a la princesa, Catherine, desaparecida desde hace semanas, «tal vez haya un rayo de esperanza tras la foto publicada por el periódico Sun, pero por el momento sigue siendo invisible».