Los trabajadores se encuentran con un edificio subterráneo, que abren sin hablar.

Se encuentran con una estructura subterránea, eso es lo que les sucede a estos trabajadores. Una historia que hay que dejar sin palabras.

Los trabajos triviales de seguridad vial conducen al descubrimiento de algo increíblemente inesperado. Esto es lo que le sucedió a un grupo de trabajadores que, en un abrir y cerrar de ojos, se convirtieron en los héroes del día, convirtiéndose en los autores de un descubrimiento asombroso. Hoy te contamos esta apasionante historia, que sucedió muy lejos de nosotros, pero no por ello menos asombrosa.

Se encuentran con una estructura subterránea, eso es lo que encuentran.

estamos ubicados en Taizhou, una ciudad china en la provincia de Jiangsu, Cuando los trabajadores se topan con una estructura subterránea, recuperan algo realmente inesperado.

Los hombres estaban haciendo la construcción de carreteras de rutina. Una simple construcción de un nuevo camino, pero que se cortó repentinamente en el momento en que se descubrió este camino.

A seis pies de profundidad, los trabajadores se dieron cuenta de inmediato de que había algo sólido y enorme. No queriendo insistir demasiado a riesgo de romper lo que aparecía, comenzaron a cavar a su alrededor, hasta que se dieron cuenta de que estaban frente a frente. Un enorme bloque de piedra.

Aunque no estaba claro qué era exactamente, fue casi inmediatamente evidente que debía ser algo muy antiguo. Para no cometer un error, se convenció inmediatamente al director de obra de que se pusiera en contacto con las autoridades y, por tanto, con un equipo de arqueólogos. Los únicos capaces de confirmar la sospecha: lo que encontraron fue una tumba antigua.

Al abrirlo, lo que se encontró en su interior resultó ser aún más sorprendente. Dentro había telas, sedas, joyas y, curiosamente, también algunos líquidos. Y, obviamente, para acompañar este pantalón, también el legítimo propietario… el cuerpo.

Sin embargo, no cualquiera Momia excelentemente conservada. La momia estaba envuelta en un sudario y completamente sumergida en un líquido marrón. La piel, el cabello e incluso las pestañas estaban casi completamente intactos, mostrando incluso rasgos muy distintivos.

Momia de la dinastía Ming

No tardó mucho en confirmar que se trataba del cadáver de una mujer, de poco más de metro y medio de altura. ¿Quién era esta mujer? Mirando las joyas, el cuidado con el que se colocó su cuerpo y las muchas capas de seda en las que lo envolvió, no podía ser una persona común.

La momia de Taizhou, como se la llamaba, Debió vivir hace unos 700 años según los expertos. Aunque fue imposible establecer su identidad con certeza, gracias al excelente estado de su ropa, los arqueólogos han podido adelantar algunas hipótesis. Se cree que la mujer vivió en un período durante el cual gobernó Dinastia Ming.

Sin duda, un período de tiempo muy grande, que abarca un período que se extiende desde 1368 hasta 1644. Para convencer a los expertos, la ropa típica de la época y el descubrimiento de una joya, un anillo de piedra verde. ¿Civil o noble? Tal vez una mujer de clase alta.

Dentro de la tumba, los arqueólogos también han identificado algunos fragmentos de cerámica de las escrituras y antigüedades. Pero el misterio principal se refiere al líquido marrón en el que se sumergió el cadáver. Inicialmente, se asumió que el agua se filtraría con el tiempo, dada la posición extremadamente profunda en la que se encontró la tumba. Tal vez una infiltración trivial.

Increíble cómo esto no dañó a la momia, quizás gracias a los niveles de oxígeno suficientes para no estimular la producción de moho y bacterias. Otros científicos se han preguntado si ese fue el caso. No era el líquido requerido, quizás como resultado de algunos de los métodos utilizados para preservar al difunto.

Una pregunta que hoy sigue sin respuesta. Sin embargo, la tumba resultó extremadamente útil para establecer nuevas piezas sobre la historia y la jerarquía de la dinastía Ming. tuUno de los eventos más importantes en la historia de China, que reemplazó al yuan.. Seguro que recordarás algunas de las hazañas más famosas de este imperio, como los Siete Viajes Marítimos. Cheng He, que cruzó primero el sudeste asiático y luego el océano Índico. Se dice que llegó hasta el Cuerno de África.