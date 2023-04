Guerra Ucrania-Rusia, noticias de hoy:

Jefe de la Iglesia Católica Romana: El Papa está trabajando por la paz, pero ninguno de los rivales está escuchando

El Vaticano trabaja por la paz, pero ninguno de los contendientes pretende escuchar. Tanto Rusia comoUcrania No están listos para abrir negociaciones para poner fin a la guerra que comenzó con la invasión del Kremlin el 24 de febrero del año pasado. Esta es la nota amarga, que el arcipreste arcipreste Svyatoslav Shevchuk, jefe de la Iglesia católica griega desde 2011, le confió una entrevista a Avenier. No debo tener un clima político de confianza en el Papa: ni del lado ruso, ni del lado ucraniano”, explica, “Rusia tiene una mayoría ortodoxa y no ve en el Papa un líder autoritario”. También es el único propósito del Kremlin explotarlo con fines de propaganda exterior. Si miramos a Kiev, debemos notar el enfriamiento de las relaciones entre Ucrania Y la Santa Sede: «Según Shevchik», este año de guerra fue un año de grandes malentendidos. El gobierno ucraniano no comprende las propuestas de paz y los gestos de la Santa Sede como, por ejemplo, la idea de una conferencia resumida en la fórmula «Helsinki II». La elección del Vaticano de mantenerse por encima de los partidos es incomprensible. Incluso la doble visita asumida por el Papa, primero a Moscú y luego a Kiev, es ahora rechazada en ambas capitales. Naturalmente, debe mantenerse el compromiso de la Santa Sede de silenciar las armas y abrir una nueva etapa, la de las negociaciones.