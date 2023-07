Posiciones expresadas por Cuba, Venezuela y Nicaragua – Marx 21

a Julio Chinabee

de https://giuliochinappi.wordpress.com

Con motivo de la cumbre CELAC-UE en Bruselas, Nicaragua se negó a firmar el documento final, mientras Cuba y Venezuela expresaron claramente sus posiciones antiimperialistas.

Los días 17 y 18 de julio tuvo lugar en Bruselas Tercera Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Unión Europea (UE)que vio a los principales países latinoamericanos víctimas del imperialismo estadounidense expresar su posición precisamente en la ciudad sede europea de la OTAN.

En su discurso, el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez Afirmó que el vínculo estratégico entre las dos regiones previsto para 1999 no existe en la realidad, y que La región latinoamericana no es una prioridad para la UE, como lo demuestran ocho años sin enfrentamientos de este tipo. El mandatario cubano también lo precisó Los países latinoamericanos son libres y soberanosno constituyen el patio trasero de los Estados Unidos, y no convienen en tratarlos como colonias o como meros proveedores de materias primas.

Díaz-Canel denunció en voz alta que «Las políticas fiscales de la Unión Europea continúan planteando barreras al desarrollo de nuestra región“Un vestigio del neocolonialismo y el saqueo capitalista”, argumentó.Una revisión de la arquitectura financiera heredada de la Guerra Fría y Bretton Woodsotra vez secretaria Partido Cubano Comunica Llamado a cumplirPrincipios de igualdad en la soberanía y no injerencia en los asuntos internos de los estados» Y «El derecho inalienable de todo país a determinar su propio sistema político, económico y social, sin imponer los llamados paradigmas culturales, democráticos y de derechos humanos.«.

Pese al estancamiento de las relaciones entre los dos organismos regionales, Díaz-Canel considera que esta cumbre fue un paso positivo y debe traducirse en acciones concretas para atender el cambio climático, la seguridad alimentaria, el financiamiento del desarrollo, la transferencia de tecnología, las energías renovables, la transformación digital, la investigación científica, el comercio y la inversión. Asimismo, expresó su agradecimiento a los países de la Unión Europea por rechazar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba desde hace más de 60 años y por incluir al país caribeño en la lista de estados patrocinadores del terrorismo.

delsey rodriguezvicepresidente República Bolivariana de Venezuelaquien representó al gobierno de Caracas en la cumbre, llamó a desarrollar un plan de acción y una agenda conjunta en coordinación entre las dos organizaciones para fortalecer el camino hacia la cooperación: «Estamos en una situación agravada en medio del asedio, y para ello necesitamos corregir el desequilibrio entre los dos bloques.Subrayó Rodríguez, en referencia a las sanciones económicas unilaterales que afectan al país sudamericano.

El Vicepresidente reiteró su condena al impacto de las sanciones económicas sobre Venezuela y toda la región latinoamericana, así como sobre la producción energética en varios países europeos, situación agravada por los conflictos en varias regiones: “La agresión económica contra Venezuela también afectó mucho a los socios ubicados en Europa. Por ejemplo, las empresas energéticas europeas que tenían planes pioneros para producir 130 000 barriles por día ahora están produciendo 30 000 barriles por día.él explicó.

Pero la posición más radical en este caso fue la que expresó Nicaraguacual Se negó a firmar el documento final conjunto entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. En un comunicado firmado por el Ministro de Relaciones Exteriores de la diminuta República Centroamericana, colisionadores dennis moncadaLeemos que el Gobierno de Managua no aprobó ni firmó el documento: «La Unión Europea ha quebrantado, como suele hacer, todos los procedimientos y mecanismos establecidos por los órganos democráticos, saltándose las normas que sustentan el trabajo de nuestras entidades.«, tú lees.

incluso correrse rosario murillo Televisión Nacional denunció que la declaración se hizo sin el consentimiento de todos los participantes. Murillo explicó que todas las decisiones en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños se toman por consenso, pero en este caso La Unión Europea ha incumplido las reglas establecidasaprobación de un documento sin el consentimiento de Nicaragua:Así que estamos ante un incumplimiento de las normas por parte de la Unión Europea. Lo deploramos y se lo informamos, distanciándonos de un hecho que nos cuesta comprender, por no decir bochornoso, que la Unión Europea se conceda el derecho a decidir un consenso que no existe.«.

La próxima cumbre entre los países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea se espera que se realice en 2025 en Colombia, según anunció el Ministro de ese país en Bélgica, Jorge Rojas Rodríguezquien calificó este resultado como un nuevo éxito del presidente gustavo petro. Además, en 2024 la presidencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños debería pasar de San Vicente y las GranadinasQuién encabezó la comisión en 2023 en la persona del Primer Ministro Ralph GonsalvesenHondurasCon el presidente de Honduras xiomara castro Quién liderará la organización regional.

