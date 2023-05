Los jugadores de Hogwarts Legacy PS4 están sorprendidos por la excelente conversión: funciona muy bien

Muchos jugadores que todavía están usando ps4 Dijeron que estaban sorprendidos de lo bien que resultó. transformación a Legado de Hogwarts en su antigua consola. Tenga en cuenta que la versión para PS4 y Xbox One del juego de Avalanche Software solo se lanzó hoy, 5 de mayo de 2023.

Estamos acostumbrados a informar a los jugadores exasperados por la baja calidad de las diversiones, como The Last of Us Part 1 para PC, pero en este caso es bueno poder escribir sobre un trabajo tan bueno que aturde en un sentimiento positivo.

Por ejemplo, el usuario de Twitter @SynthPotato afirmó que la conversión a PS4 de Hogwarts Legacy «funciona muy bien, 30fps método de granito El mayor sacrificio son 50 segundos de carga para entrar y salir del castillo, pero aparte de eso, ¡esta es una gran diversión! «

a video ElAnalistaDeBits compara la versión de PS4 con la de PS5. Claramente hay diferencias en términos de gráficos, pero no son tan específicas como cabría esperar.

Hablando de calidad de imagen, la versión de PS5 funciona a 1800p en modo de calidad, mientras que la PS4 Pro funciona a 1080p. En la versión básica de PS4, la resolución baja a 900p. En términos de velocidad de fotogramas, estamos hablando de 60 fps en modo Rendimiento en PS5 y 30 en PS4 y PS4 Pro. Al desbloquear la velocidad de fotogramas, llegamos a 50 fps en la consola básica y 60 fps en la versión pro.

Por supuesto, los jugadores de PS4 y PS4 Pro están muy contentos con el trabajo realizado con la conversión. Una leyenda en el video de arriba dice: «Impresionante. Respeto a los desarrolladores que no lanzaron esta versión junto con la generación actual. El tiempo adicional que se dedicó a la versión anterior parece haber valido la pena». Para otro jugador, es una buena historia, que muestra cómo valió la pena el tiempo extra. Lo mismo ocurre con muchos otros jugadores, contentos con el resultado.

Les recordamos que Warner Bros. Anunció hoy que Hogwarts Legacy ha vendido más de 15 millones de copias y ha generado más de mil millones de dólares en ingresos.