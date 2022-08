Los «halcones» de la Fed y el Banco Central Europeo están asustando a las bolsas, y el gas está sin freno. Euro: El dólar gana a la paridad

Escucha la versión en audio del artículo

(Il Sole 24 Ore Radiocor) – bolsas de valores europeas En rojo en la primera sesión de la semana, que se caracterizará por la espera del simposio de gobernadores de bancos centrales hoyo jacksonprevista para el jueves 25 de agosto. Los inversores están particularmente preocupados de que el número uno de la Fed, Jerome Powell, subraye la necesidad de adoptar una postura firme sobre la política monetaria para hacer frente a la inflación, aunque en realidad no ha especificado el tamaño de la subida de tipos prevista para septiembre. Los rendimientos del Tesoro de EE. UU. respaldan las expectativas: los rendimientos de los bonos a 10 años están cerca del 3%. La «paloma» del Banco Central de China no está de humor, su nuevo recorte de tipos se ve sobre todo como una señal de las dificultades del mercado inmobiliario en la República Popular China. los FTSE MIB Por lo tanto, está en declive y es castigado en particular por las ventas de títulos bancarios. Entre las principales acciones, perdieron su participación SaipémY el UnicreditY el Intesa San Pablo. Para asustar a los mercados está la posibilidad de que los «halcones» se impongan incluso en el Viejo Continente: Joachim Nagel, número uno del Bundesbank, en una entrevista con Correo del Rin De hecho, argumentó la necesidad de seguir subiendo las tasas de interés en la eurozona a pesar de que cada vez es más probable una recesión en Alemania.

Wall Street está cayendo, el estado de ánimo nervioso espera a Jackson Hole



Wall Street también cayó a raíz de los mercados europeos. Las perspectivas de una ralentización de la economía mundial están surtiendo efecto, acentuadas por la postura agresiva de los bancos centrales, que esperan nuevas subidas decisivas de los tipos de interés para frenar la inflación. Hay anticipación para el simposio de Jackson Hole: el viernes, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, probablemente reforzará el mensaje de «línea dura» del banco central de EE. UU. para combatir la inflación. Los mercados ya esperaban una postura agresiva de la Fed, con el rendimiento del Tesoro a 10 años de vuelta en torno al 3%, después de caer al 2,5% a principios de agosto. Como resultado, el dólar se fortaleció y volvió a la paridad con el euro.

Mientras tanto, los precios siguen subiendo Gas Natural en Europa tras anunciar la suspensión de las entregas desde Rusia a través del gasoducto Nord Stream 1 durante tres días, del 31 de agosto al 2 de septiembre, oficialmente «por mantenimiento». El futuro de septiembre en la plataforma Ttf de Ámsterdam ha subido un 19,6 % a 292,5 € por megavatio-hora tras alcanzar un nuevo récord de cierre el viernes de 244,5. El máximo histórico se alcanzó el día 7 de marzo en 345 €.

Los temores a una ralentización de la economía pesan sobre los bancos

En el índice Ftse Mib de Milán, las perspectivas de desaceleración de la economía global están castigando a las acciones bancarias. La fiebre de los precios al consumidor y la ampliación del diferencial entre los rendimientos de los bonos del gobierno también están complicando la situación en nuestro país, como señaló durante el fin de semana el economista jefe de Moody’s Analytics, Mark Zandi. Así parece que en la actualidad los inversores prefieren el efecto negativo del ciclo económico en los balances de las entidades de crédito, ignorando el efecto positivo de una subida de los tipos de interés, factor que ya se ha descontado de los tipos con las subidas que siguieron a la publicación de semi -cuentas anuales. También pierden altura. Banco BpmY el Pimienta Y el Mediobanca.

Las existencias de petróleo en el punto de mira, el petróleo crudo volátil

Después de que comenzó en rojo, muévase al área positiva Dónde estásTras el cambio en los precios del petróleo y tras el anuncio del descubrimiento de un yacimiento de gas frente a las costas de Chipre. Sin embargo, Saipem sigue siendo pesado. Con respecto al crudo, el mercado está dominado por las preocupaciones sobre la resiliencia de la demanda energética ante la desaceleración de la economía global afectada por el endurecimiento de la política monetaria. Al mismo tiempo, la posterior apreciación del dólar contribuye a aumentar la presión sobre los precios del barril. La posibilidad de un aumento de las exportaciones iraníes queda en un segundo plano después de que el presidente estadounidense, Joe Biden, hablara ayer con los mandatarios de Francia, Alemania y Reino Unido sobre un posible acuerdo nuclear con Teherán.