Ella está de vuelta en casa gracias a un video de YouTube.

historia de la Dios Pooja, ahora un adolescente de 16 años. Después de eso fue secuestrado hace 9 añosLogré llegar a casa con ayuda. video de Youtube. Ahora se ha reunido con su familia y ha contado las atrocidades y los abusos que experimentó.

La historia de Pooja Jawd que fue secuestrada a los siete años

La historia fue reportada por la BBC y comenzó hace nueve años, el 22 de enero de 2013. Mientras salía de la escuela un Bombayen estado MaharashtraA Pooja Goode, de 7 años, se le une una pareja.

Los dos que fueron identificados por la policía como Harry y Sonny D’SouzaLe ofrecieron helado a la niña y la persuadieron para que la siguiera. Siguieron años de vida con la pareja, que al parecer iban a secuestrar a la niña porque no podían tener hijos.

La niña fue secuestrada en Mumbai, India en 2013.

Para Pooja y su familia, fue el comienzo de una pesadilla de nueve años que terminó 4 de agostoCuando Pooja logró escapar.

Abuso infantil y horror

La misma adolescente relató la fuga milagrosa, una vez con su madre, Poonam Judy dos hermanos. El padre murió más tarde este año.

Según los informes, la vida de Pooja con la pareja que la secuestró estuvo llena de horror: primero la llevaron al Guadespués KarnatakaBajo amenaza de violencia física si llora o llama la atención. Fue a la escuela durante algún tiempo y luego se retiró.

La situación empeoró cuando la pareja finalmente logró tener un hijo: «Me golpearon con un cinturón, me dieron patadas y puñetazos. Una vez Rodando tan fuerte me golpearon que me sangró la espalda«.

Lo conseguiste gratis gracias a un vídeo de Youtube

Obligada a trabajar en interiores y exteriores durante 12 a 24 horas, dijo que fue su profesión lo que la salvó. Un día, Pooja logró usar el celular de la pareja mientras dormían: busqué su nombre en YouTube y encontré Video de su secuestro.

Aquí, también encontró un número para pedir ayuda. Le tomó 7 meses: mientras trabajaba como niñera en otra casa, le pidió ayuda a una empleada doméstica de 35 años y pudo llamar a su madre.

Después de la primera reunión de video, se dio a conocer el informe policial que permitió que esto Harry D’Souza arrestado (acusado de secuestro, amenazas, violencia física y violación de las leyes de trabajo infantil para él) Pooja se reúne con su familia.