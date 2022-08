¡Zapatos tejanos! Cómo combinarlos a la perfección.

Victoria De Angelis, guitarrista del grupo Maneskin, se anticipa a la moda otoño-invierno luciendo…

Para algunos, Victoria de Angelis se ha convertido en un auténtico símbolo de elegancia. De hecho, la chica en varias ocasiones, no solo en el escenario sino también en su perfil de Instagram, ha llevado algunos looks que simplemente se pueden calificar de “vanguardistas”. Para presentarse en Estados Unidos, el guitarrista de 22 años decidió usar una blusa negra transparente que dejó completamente abierta. Victoria cantó bajo la atenta mirada de muchos fans, dejando sólo su instrumento para tapar su “desnudez”. Una opción no solo de rock sino de futuro dado que la desnudez femenina en 2022 sigue siendo un tabú para muchos. Victoria optó entonces por publicar algunos agujeros en su perfil en los que parece tranquila al mostrarse frente a sus amigos y extraños en topless, una elección que algunos han decidido emular.

Victoria de Angelis y la moda de zapatos Texas

El guitarrista tiene un estilo muy especial, que no solo está de moda sino que también está pulido. Después de unas vacaciones en Puglia, donde pasó la mayor parte del tiempo en topless, Victoria se reunió con los otros tres miembros del grupo para volver a actuar. El 18 de agosto tocaron en Toyosu Pet Club en Tokio. La banda tras presentarse en Eurovisión con la canción Zitti e Buoni no solo conquistó Europa y América, sino que ahora son estrellas internacionales. Esta fue solo una de las tres etapas que hicieron en Japón.

En este viaje a Asia, también hubo momentos en los que los integrantes de la banda descubrieron el mundo oriental. Victoria subió una foto a sus perfiles en la que decidió usar zapatos Texas. Dado que el Festival de Coachella ha tenido un auge en los últimos años, estos cada vez son más populares. Ya no se usa solo sobre jeans sino que ahora combina con todo, faldas largas o cortas, vestidos elegantes o informales, en definitiva, en los últimos años se ha convertido en una verdadera parte de la ropa.

Incluso Victoria no pudo abandonar la belleza de estos zapatos, decidió llevárselos a Asia. Es negro con ribete dorado. El bajista las combina con una minifalda de cuero negro y un top que combina a la perfección con el color que adorna las zapatillas Texas. Perfectamente combinada, Victoria nos demuestra que incluso en verano podemos llevar botas altas.

Lea también:Victoria de Angelis, ‘Su*a’: fotos en topless que desafían la censura y los tatuajes allí