En Sudán, los diplomáticos están a salvo y la gente atrapada. Pero en Darfur, los que salen de la casa son asesinados »- Corriere.it

‘La comunidad internacional Pude negociar con ambas partes para poner a salvo al personal de la embajada. y soldados egipcios. Pero no para llegar a un alto el fuego, para distribuir ayuda vital a los sudaneses y para abrirles un corredor humanitario. Se sienten abandonados y engañados”.

Conoce al director británico La crueldad de las fuerzas en el campo incluso recientemente.:: “Estuve en Sudán en 2021 durante el golpe y me dispararon en la cabeza en un mitin a favor de la democracia”. Su película documental nació en aquellos días de movilización civil. Spider-Man de SudánUna historia real de un héroe de la resistencia sudanesa. “Me enteré que recién ayer pudo salir del país, abrí Esta es una recaudación de fondos en línea. Para apoyar su trabajo con los niños. La resistencia civil es un movimiento «maduro y dinámico». Es lo único que ahora funciona en Sudán. Red de grupos de la sociedad civil para garantizar agua y alimentosDifundir información y organizar escapadas. Pero el éxodo masivo es la ruleta rusa.

intervenir Harry, a quien se le concedió asilo en Estados Unidos Pero los miembros de su familia están atrapados en Darfur: «No hay ONG, no hay hospitales, ahora están todos cerrados y Es seguro que si sales de casa te van a matar, no hay nadie que te proteja. el ejercito es debil Janjaweed Atacan a civiles. Ayer, mi sobrina de 32 años, Fathi, junto con sus dos hijos, de 3 y 7 años, fueron asesinados mientras buscaban agua en El Fasher. mi mamá está allí. Gritos en el teléfono, pero no sé qué hacer, ni siquiera puedo enviar dinero. Es como si estuviera en una prisión”.