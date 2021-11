Lolo Selassie Enamorada de Manuel Portuzzo, pero con Soleil vuelves locos a todos

Enamorada Lulu Selassie no puede darse la vuelta, todavía ama a Manuel Portuzzo

En las ultimas horas de vida Lulu Selassie Estuvo marcado por la calma y otros momentos turbulentos. Desde el punto de vista emocional, su coqueteo con Manuel a toda costa no despega y las opiniones sociales están divididas entre quienes han decidido que Lulu no deja espacio para el nadador que ha manifestado reiteradamente que no lo es. Listo para una relación con ella. , también por su molesta personalidad quien, por su parte, defiende a una princesa de ascendencia etíope señalando con el dedo a Manuel, culpable de no tener del todo claro su potencial relación, dejando un atisbo emocional abierto que podría llevar a los dos a un encuentro. , Almenos intentalo.

En esta confusión, Cupido no lanza ningún impulso para facilitar las cosas, y la situación ha dejado a Lulu en una especie de depresión a pesar de que tanto las hermanas como las amigas de la casa la apoyan aconsejándola mantener el ánimo y buscar en otra parte. Tal vez esperando la oportunidad adecuada tan pronto como salga de la casa. Sin embargo, el pasado de la niña es como un fantasma que la atormenta, y el miedo a perder esta oportunidad de amor y felicidad también es una gran sombra sobre su calma.

Lulu Selassiè, un nuevo comienzo para Big Brother VIP 2021

Lulu Selassie Después de metabolizar una decisión Manuel Portozzo Para alejarse, encontró su sonrisa gracias a Gianmaria Antinolfi con quien mantuvo una importante relación Soleil subida, para hermanas Jessica E Clarissa Y a Sophie Codegoni con quien pasa cada vez más tiempo. Sin embargo, para ayudarla, había algunas actividades que Big Brother organizó, como diseñar una camiseta, que hizo para resaltar su racha creativa. El grupo al que pertenecía Lulu también mostró su creatividad, una camiseta, que Lulu explicó directamente, «inspirada en el ojo del hermano mayor» y así pudo vigilar todo. En la prenda de vestir, el grupo formado por Lulu Selassie, Mirjana Trevisan, la hermana de Lulu Clarissa, Carmen Russo, el pecho de Jukas, escucha, solo el amado Manuel, quería, en honor al Roman Paragnost, escribir el lema muy querido por Jukas: » Cambio».

La fiesta de Acción de Gracias, sin embargo, cambió a Lulu que disfrutaba cantando y bailando en la cocina, mientras preparaba la cena, junto a Sully, Jessica y Clarissa, conquistando al público que apreciaba por primera vez en Twitter. Momento de los cocineros. Estos fueron momentos clave para Lulu quien, después de la ruptura, estaba lidiando con su viaje a casa sola. Cada uno de ellos puede ser nombrado, calificado y comentado individualmente y la actitud de Lulu hacia Manuel será el equilibrio entre lo positivo y lo negativo en las opiniones en línea sobre la vida social en la casa de la princesa.

