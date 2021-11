Factura de luz, riesgo de multa de 600 euros: estas son las razones

En la factura de la luz no solo está el suministro sino también la tarifa. La falta de pago puede resultar en una multa muy severa. Eso es lo que es.

los Tarifa de licencia de Rai Se ha convertido, desde 2016, en un impuesto prácticamente obligatorio. Esto está incluido en la factura de la luz. Lo que lleva a que la mayoría de la gente tenga que pagarlo automáticamente. El cambio se debió al hecho de que muchos ciudadanos no pagaron la tarifa. Ahora, sin embargo, nos encontramos poseyendo 9 euros Más en cada factura durante diez meses.

La ley se requiere en el momento en que una persona tiene una la televisión El es el dueño de electricidad. Al respecto, la Agencia Tributaria afirma que: «Todo aquel que posea un televisor está obligado a pagar la tarifa. Un televisor significa un dispositivo capaz de para recibirY Descifrar NS una oferta La señal digital terrestre o satelital, directamente oa través de un decodificador o sintonizador externo ”.

Pero hay formas de no pagar las tarifas. Cualquiera que no cumpla con los requisitos puede realizar una autocertificación. Entonces no debería pagar la tarifa La eléctrica lo reportó a la red nacional.. Por otro lado, para aquellos que declaran un error, el castigo realmente puede ser Ensalada.

Letras de cambio ¿A cuánto asciende la multa en caso de impago de tasas?

Sabemos que muchos todavía no pagan la tarifa. Todo sucede a través de una autocertificación que resta la cifra del folleto. Pero si no se valida, se activarán las comprobaciones. Las investigaciones pueden resultar en una multa de no menos de 200 € máximo 600. Además de la multa, la declaración de fraude también puede resultar Dos años de prisión. ¿Por qué violaría Ley 445.

Aún tienes que pagar si tienes uno la televisión mamá No es un contrato de servicio eléctrico. Aquí tienes que pagar con F24. El pago debe realizarse por separado. Aquí también se puede imponer una multa en caso de impago. También presta atención a quienes viven en ellos. Municipios no conectados a la red eléctrica nacional. Por ejemplo, Capri, Favignana, Lipari, etc. Nuevamente, el pago debe realizarse manualmente Porque el monto no aparecerá en la factura.

Leer también >>> Alquiler, quién (y qué) arriesga si se pierde el contrato: lo que dice la ley

Mientras que la exención de tasas para las asignaturas más de 75 años Ingreso anual máximo 6713 €. Para cualquiera que exceda el número, la exención se activa por la presencia de trabajadores domésticos permanentes. Tampoco incluido en televisores ola NS Computadora.