Lo que reveló el caballero

El ex de Ida Platano, Marcello Messina, también regresó al estudio masculino y femenino, interesado en conocer mejor a Roberta di Padua.

Marcelo Messina Oficialmente ha vuelto en hombres y mujeres pero su aventura, la segunda en una línea masculina al trono, parece haber comenzado mal con un rechazo. cristina Para continuar con el conocimiento. El caballero admite que la encuentra una de las mujeres más bellas, luego se sorprende al mencionar su nombre. Roberta de Padua.

Hombres y mujeres, Marcelo Messina: aquí está a quién le gustaría conocer

En el estudio hombres y mujeres ella hizo su regreso Marcelo Messina, el querido caballero que en 2021 fue un gran héroe tras el fracaso de su relación con Ida Plátano. El turinés decidió darse una segunda oportunidad en el estudio del programa de citas de Maria De Filippi y se centró en dos mujeres en particular. Así lo reveló a la revista oficial del programa Canale 5.

«Sólo puedo decir dos: Christina y Roberta. ¿Cuenta la leyenda que los exnovios de Ida están saliendo con Roberta? Sí, pero en este caso no creo que sea así. Lo que significa que no creo que ella salga conmigo. Verás, también podría disipar el corolario, pero como Aries igual iría a invitarla a bailar.«, admitió Marcelo. cristinaSin embargo, inmediatamente cerró la puerta a su conocido al declarar que no sintió ni una chispa. roberta ¿Le dará a Marcelo la oportunidad de intentar salir con ella?

Hombres y mujeres, Marcelo e Isabella: el fin de una gran amistad

Cuando vino al estudio. hombres y mujeres en el pasado, Marcelo Messina Fue atacado por varios rostros en el trono encima de Roda, quienes no le creyeron en su palabra y lo acusaron de utilizar a Ida Plátano para aparecer en el estudio. La hipótesis se vio desbaratada por el hecho de que el caballero de Turín no sólo abandonó fácilmente su silla, sino que poco después se retiró del programa tras enamorarse increíblemente a primera vista. Isabella Ricci Ella fue una de las pocas que siempre apoyó a Messina y entre ellas nació una hermosa amistad, que hoy parece haberse consumado tras el divorcio de la dama.

«También me enteré de su estado a través de la publicación en las redes sociales. No tuve la oportunidad de continuar nuestra relación y lo siento mucho. No sé cuáles son los motivos, pero creo que la vida nos llevará a volver a hablarnos. solo quiero saber si dije o hice algo mal […] Para mí siempre seguirá siendo la hermosa persona que conocí y con quien compartí tardes, días y el día de mi boda. Debo señalar que nunca discutimos. Y no tengo ningún odio, realmente me gustaría estar molesto pero respeto su tiempo.«, comentó Marcelo.