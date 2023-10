Repio, el gimnasio no está a la altura. El juego es a puerta cerrada.

No es la primera vez que esto sucede, pero la nueva temporada competitiva acaba de comenzar y los problemas en el gimnasio de la escuela primaria de Via Giussani están comenzando de nuevo. De hecho, desde hace unos diez años, la Federación Italiana de Baloncesto (a través del Comité Regional) solicita un certificado de aforo para permitir la entrada de espectadores, pero el municipio no puede expedirlo hasta que haya completado las intervenciones necesarias (que sólo han sido implementado parcialmente). Obtener un certificado de prevención de incendios de los bomberos. Desde entonces navegamos por vista.

Esta vez fue Basket Carnet quien pagó el precio, ya que nunca antes había puesto un pie en Cuomo. Se suponía que iba a jugar un partido contra Albio en la División Regional 2 (antiguo ascenso), pero ni Albio ni la Federación advirtieron a los invitados que para los torneos de adultos y juveniles el público no puede ingresar (excepto cuando los árbitros cierren no uno, sino dos ojos). ; pero en este caso están expuestos La empresa corre el riesgo de recibir una multa.

Los de Via Giusani y Via Giulini son los únicos certificados para el baloncesto. Sin embargo, el «Ronchetti» de Via Golini lleva más de un año cerrado y las empresas han tenido que migrar en medio de miles de problemas; La reapertura ha sido anunciada y pospuesta varias veces por el municipio y las obras no han comenzado hasta las últimas semanas.