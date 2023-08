«Llamados «depredadores sexuales» – Corriere.it

Escribe que se avecinan vientos tormentosos sobre el Festival de Cine de Venecia El mundoCitando algunos motivos de inquietud o ansiedad: “El casting de tres directores sospechosos de violencia sexual, Luc Besson, Woody Allen y Roman Polanski; Intervención total del gobierno de extrema derecha En el sector audiovisual transalpino; La enorme presencia de películas producidas o difundidas Plataformas de transmisión – Sólo cinco selecciones de Netflix; Huelga de actores y guionistas de Hollywood”. Pero es en el primer punto donde se concentra el foco de la controversia, incluso en la revista estadounidense más prestigiosa.reportero de hollywood Ataca a Mostra por invitar a tres directores que conoce como «hombres problemáticosa».

Director de galería Alberto BarberáEn una entrevista con el periódico francés, se defiende: «Estoy por la justicia, no por la persecución.. Bisson se benefició de una orden de no procesamiento. Allen fue absuelto dos veces en la década de 1990. En cuanto a Polanski, pidió disculpas a la víctima, quien lo aceptó. Nos piden que dejemos de repetir esta historia que se remonta a más de cuarenta años”. Y de nuevo: “La historia del arte está llena de delincuentes sexuales, incluso de criminales: ¿deberíamos dejar de admirar las pinturas de Caravaggio?” Dentro de unas décadas seguiremos admirando las películas de Polanski de la misma manera. Veo pocas razones para no elegir a uno de los últimos maestros del cine en activo, que tiene 90 años.»

El periodista Aureliano Tonet pasa al peligro «Protestas»Feministasa». Barbera: “En Italia, estos movimientos son mucho menos agresivos que en Estados Unidos o Francia. Los casos que surgieron a raíz del #MeToo estaban totalmente justificados. Ofrezco mi absoluto apoyo a la lucha contra la violencia sexual.Pero la hostilidad hacia los cineastas que han sido absueltos por los tribunales es, en mi opinión, inaceptable. «El extremismo rara vez beneficia a las causas a las que dice servir». Luego, el director del Festival de Venecia nos invita a aceptar la llegada de las nuevas plataformas: “Boicotear a Netflix, Apple o Amazon equivaldría a empobrecer la oferta de los principales festivales de cine. Cannes es la excepción. Si la ley francesa lo permite, creo que Thierry Fremaux estará contento con la elección de sus películas, que se encuentran entre las más esperadas en este momento. Presentémoslos y comparemos con los descubrimientos de todas las clases sociales”. En cuanto a la política, Barbera dice disfrutar de un margen de independencia “completa”.

Pero también hay reportero de hollywood Atacar. Como escribimos en la reseña de anoche, la edición inglesa de la revista se pregunta, en la clásica moral estadounidense, «cómo deberían los medios cubrir a los pistoleros problemáticos». Esto es correcto, «hombres problemáticosL.» Y quiénes serían los siguientes Roman Polanski, Woody Allen y Luc Besson. Todos, en diferentes capacidades, se definen como «Depredadores sexuales» (A veces sin pruebas o con reconstrucciones controvertidas). autor, Scott RoxboroughRecuerden, Barbera siempre dice que hay que «distinguir al hombre del artista» y eso es al final Caravaggio era un asesino.. Pero el periodista no está convencido: “Caravaggio murió en 1610. Las mujeres que acusaron a Polanski, Aline y Besson de abusos siguen vivas. Optar por ignorar las acusaciones y centrarse en las películas puede parecer como elegir un bando.L. El artículo da opiniones diferentes sobre si debemos o no ignorar las acusaciones y hablar sólo de las películas. El tono es de corrección política y lo resumió muy bien Ursula Le Main, activista del grupo francés Osez le Féminisme: El hecho de que los festivales hayan elegido a estos directores demuestra «que tienen una agenda política, lo que resta importancia y significado. La violencia sexual en este sector y en nuestra sociedad. No estoy pidiendo que dejemos de hablar de ellos, pero hacerlo de una manera más equilibrada, de una manera que incluya las voces de las víctimas».