Qué es y cómo funciona – Corriere.it

Los bonos corporativos híbridos son bonos emitidos por empresas que quieren financiarse en el mercado de renta fija. “Están situados más abajo en la estructura de capital, después de los bonos preferentes y antes de las acciones”, señala Serpico. Muy similares a los bancos AT1 (Additional Level 1), pero con algunas características distintivas, son bonos perpetuos (sin vencimiento, Sr. Dr.), o tienen vencimientos muy largos, superiores a 50 años, y suelen ser rescatables a los 5 años de la emisión (la empresa los retira del mercado, compensando a los suscriptores con valor nominal, Sr. Dr.). Si no se llama al instrumento, se activa la llamada condición. Pasos elevados, que prevé un aumento del cupón pagado a los tenedores de bonos. Una forma de disuadir al emisor de no retirar el bono. Incluso en el caso de los bonos híbridos, como los bonos bancarios AT1, existe una especie de regla no escrita que exige que el emisor cancele el bono en la primera ventana disponible”. Con empresas que quizás no puedan financiarse a través de un instrumento que no afecte el apalancamiento. «A diferencia de los bancos subsidiarios, de hecho, los bonos híbridos tienen lo que se llama Crédito de capital, que las agencias de calificación calculan en un 50% como deuda corporativa y en un 50% como capital – precisa Serpico -. Por tanto, el impacto sobre el apalancamiento se reduce a la mitad. Pero si la opción de compra no se ejerce lo antes posible, la empresa pierde el derecho de devolución de llamada.Crédito de capital Por lo tanto, en toda la deuda híbrida existente se observará un aumento significativo del apalancamiento.