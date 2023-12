Live MN – Salernitana-Milán, oficiales: los cuatro de atrás regresan, Bennacer comienza en el mediocampo

Oficiales:

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Fazio, Perola, Bradarich; Koulibaly, Kastanos, Lagovski; Candreva, Zia; Chaona. Disponibles: Fiorello, Salvati. Bron, Danylyuk, Gimbert, Lovato, Sambia; Buhinen, Martjani; Bothem, Cabral, Ekwuemisi, Simi. Todos: F. Inzaghi.

Milán (4-3-3): Mignan; Calabria, Tomori, Caillard, Hernández; Loftus-Cheek, Bennacer, Reynders; Pulisic, Giroud, Leao. Disponible: Meranti, Nava; Partisagui, Florenzi, Jiménez, Nsiala, Simic; Adly, Krunic, Romero, Zeroli; Chukwueze, Jovic. Todos: Pioli.

18.20 El Milán estará esta tarde en el campo de Salerno, intentando continuar con los buenos resultados obtenidos ante Newcastle y Monza. Los rossoneri saltarán al campo a las 20.45 horas en el Estadio Arici. Al finalizar el partido, según informó la Gazzetta dello Sport, el equipo regresará a Milán durante la noche. A partir de ahí, dos días libres deberían coincidir con Nochebuena y Navidad. El equipo regresará a Milanello el día 26, donde comenzará los preparativos para el último partido de 2023 contra el Sassuolo, previsto para el 30 de diciembre en el Estadio de San Siro. El 2 de enero, también en casa, se disputarán los octavos de final de la Copa de Italia contra el Cagliari, mientras que el 7 de enero a la hora del almuerzo concluirá el partido de ida en Empoli.

17.45 – Confirmando la presencia de Kjaer en el corazón de la defensa junto a Tomori, con Theo Hernández completando el paquete defensivo. En el centro del campo estarán Reinders, Loftus-Cheek y Bennacer que, como anunció Statano Pioli en la rueda de prensa de hoy, volverán al once inicial 226 días después del último (10 de mayo, partido de ida del derbi europeo de la temporada pasada). Pero Musa quedó de baja por fatiga muscular y Tommaso Pobega, que fue operado hoy en Finlandia para reparar el tendón del recto femoral izquierdo. El tiempo estimado de recuperación es de cuatro meses.

17.20 – Esta tarde el Milán estará en el escenario de Salerno, para el último partido fuera de casa de 2023 que, curiosamente, comienza en Arece contra el Salernitana el 4 de enero. Un partido importante para la supervivencia de los rossoneri esta temporada, que tienen mucho terreno que recuperar en el torneo, pero también para un regreso bienvenido. Zlatan Ibrahimovic De hecho, esta tarde estará en las gradas, por primera vez desde que regresó a la empresa como asesor senior. En los últimos dos días, el exdelantero estuvo en Milanello y recuperó la confianza con los locales que lo vieron protagonista hasta junio. El delantero sueco llegó a las 16.00 horas en un vuelo regular con el director general Giorgio Forlani para llegar a Salerno: Antes de la reunión técnica, el ex socio de Theo and Co. Se reunirá con el equipo para tomar la merienda habitual.

16:38 – El árbitro del partido entre Salernitana y Milán de esta tarde en el Estadio Arecci será Daniele Doveri de la Roma 1, y será el vigésimo noveno directivo en su carrera con los rossoneri, que tiene un balance positivo con la Roma. silbar. Sin embargo, los recuerdos recientes son muy negativos. De hecho, en los dos últimos partidos ha habido dos derrotas. El primero fue ante el Udinese el pasado mes de marzo (3-1), en el partido en el que Ibrahimovic marcó su último gol profesional. El segundo fue en Spezia en mayo entre los dos partidos de semifinales de la Liga de Campeones (2-0).

Etiqueta completa:

Sentencia: Deberes

Asistentes: Rocca-Moro

Cuarto hombre: héroe

Árbitro asistente de vídeo: Di Paolo

ávar: genial

15.59 – Rafael Liaoque actualmente suma 49 goles, está a sólo un gol de los 50 goles en las cinco grandes ligas europeas.

15:15 – El partido de esta noche en Salernitana es crucial para el Milán desde el punto de vista de la clasificación. También será importante Rafael Liao Que intenta redescubrir la sensación de los goles en la Liga italiana que faltan desde hace mucho tiempo. Para ser preciso El objetivo final se alcanzó el 23 de septiembre.. Jugamos Milán-VeronaLos rossoneri ganaron 1-0 y los portugueses lucieron el brazalete de capitán. Entre ambos, se puede decir que no faltaron buenas actuaciones entre la Liga de Campeones y el Campeonato: sobre todo contra el Monza, donde marcó con un maravilloso pase a Simic. Pero obviamente siempre esperamos más de Leao y en este caso esperamos el gol. Quién sabe, el regreso de Ibrahimovic puede ser un buen augurio.

14.25 – Aquí está la posible formación de Bolonia: (4-3-2-1) Costel; Mazzocchi, Fazio, Perola, Bradaric; Koulibaly, Bohinen, Legowski; Candreva, Zia; Ekwemisi.

13:53 El Milan es el equipo con el mayor número de jugadores sub-20 (nacidos el 1/1/2003 en adelante) hasta el momento en este torneo: cinco, concretamente Luca Romero, Xhaka Traoré, Giancarlo Simic, Davide Partisaghi y Francisco Camarda. Para el partido contra el Salernitana, Stefano Pioli convocó a otro jugador sub-20 debido a las importantes ausencias de Pobega, que estará de baja los próximos cuatro meses, y Musa, que se ausentará por un problema muscular que deberá solucionar en un tiempo corto. También se incorporó al primer equipo. Kevin Zerolicentrocampista y capitán del equipo AC Milan Primavera y producto del sector juvenil rossoneri. Para la promoción de 2005, así fue la primera convocatoria de Stefano Pioli.

13:28 – Ismael Bin Nasser Vuelve como titular tras 7 meses y medio. Quedaron completamente eliminados en el partido de ida de semifinales de la Liga de Campeones contra el Inter en el que se lesionó gravemente la rodilla 226 días. El argelino jugará junto a dos nuevos jugadores que conoce: Reynders y Loftus-Cheek.

12.59 – El Milan volverá a jugar con cuatro jugadores en la línea defensiva Después de que Stefano Pioli presentara una alineación de tres contra Monza: estarán en las bandas Calabria A la derecha y teo Hernández A la izquierda, mientras que en el espacio medio A como vecino Y tomori.

12.30 – Después de la victoria sobre Monza, el Milan buscará esta tarde a las 20.45 otro éxito importante en el torneo. Los rossoneri serán invitados de la Salernitana de Pippo Inzaghi. Selecciones casi obligadas para Stefano Pioli que, respecto al último partido de campeonato contra Monza, también trae de vuelta a Davide CalabriaQue se perdió el último partido en San Siro por descalificación. Confirmar a como vecino En la defensa central junto a tomoricon teo Hernández Para completar el paquete defensivo. Estarán ahí en el mediocampo. Renderizados, mejilla loftus Y Bin Nasser Que volverá al once titular 226 días después del último (10 de mayo, ida del derbi europeo de la pasada temporada). Al frente, sin embargo, seguirá estando el tridente 11-9-10, pulisic, Jiro, Liao.

