EDGE ha revelado los 'Mejores juegos de 2023' y aquí están los ganadores en todas las categorías

borde reveló lo que Los mejores juegos del año. Según la redacción del periódico. Hay muchas categorías, pero en lo que respecta a «GOTY», quizás sin mucha sorpresa, el juego elegido es The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Veámoslos todos de forma organizada. Premios EDGE 2023:

Juego de PlayStation del año:

3. Marvel's Spider-Man 2

2. La temporada: un mensaje para el futuro

1. humanidad

Juego de Xbox del año:

3. Forza Motorsport

2. Fiebre de alta fidelidad

1. Planeta Lanna

Juego de Nintendo del año:

3. Pikmin 4

2. Super Mario Bros. Maravilla

1. La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino

Juego de PC del año:

3. La mazmorra más oscura 2

2. Contraataque 2

1. Puerta de Baldur 3

Juego móvil del año.:

3. Laia Horizonte

2. Piscina deficiente

1. El fin

Juego de realidad virtual del año.:

3. Abrazadera

2. Horizonte: La llamada de la montaña

1. humanidad

Mejor diseño visual:

3. capullo

2. Invencible

1. Alan Wake 2

Mejor diseño de sonido:

3. Fiebre de alta fidelidad

2. La leyenda de Zelda: Lágrimas del Reino

1. Alan Wake 2

Mejor actuacion:

3. MJ Deans (Canción de las Tierras Altas)

2. David Harewood (Alan Wake 2)

1. Neil Newbon (Baldur's Gate 3)

Mejor hardware:

3. PVR 2

2. Superficie de vapor OLED

1. Tareas 3

Editor del año:

3. Renuncia

2.Capcom

1.Nintendo

estudio general: