Lil preguntó a qué hora. Rossoneri en Sanches para el verano «

Las palabras de Paolo Maldini no son pasadas de moda: «¿Lesión grave del Chiar? Intentaremos adelantarnos a la inversión en el defensa central prevista para el próximo verano». Nombra solo por el simple hecho de hacerlo, nos referimos a Sven Putman y no creas demasiado en aquellos que afirman que este es un proceso imposible. Porque nada es imposible, por supuesto que hay algunas cosas que hay que solucionar que no dependen solo de los rossoneri.

Excelentes relaciones entre clubes, no es casualidad que el Milan también apuntó a Renato Sánchez (que tocó hace unos años y también fue seguido por el presidente del gobierno) para el mediocampo pero el próximo verano. ¿Por qué Putman? Porque es fuerte, 2000, porque con él abres un ciclo de al menos 10 años, porque todavía tiene margen de mejora pero ya es muy competitivo ahora. Cuesta unos treinta millones, pero se puede bajar, una cifra que no asusta al Milán (gastaron más o menos ese dinero por Tomori), sin embargo, se requiere un retraso razonable, que es un compromiso lógico.

Y aquí jugarás el juego en los próximos días. Lille vendió Icone a Fiorentina, pero los contactos continuaron con los rossoneri. El trasfondo hace referencia a que el Lille pidió tiempo porque tenía otras prácticas que no son fáciles de detectar, por ejemplo la práctica de Reinildo Mandava que encantó Napoli y Lazio, el futuro del defensa central puede depender de estas prácticas. Los contactos continuarán, hay mucho tiempo pero el Milan definitivamente no lo dejará mientras tenga la oportunidad, porque Putman vale la pena el sacrificio.