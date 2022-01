Piamonte. Espejismo de nieve en su nivel más bajo desde 1960: nuevas alarmas sobre la crisis climática

Turín. Mientras que los Alpes bajo el ciclón del norte de África están viendo un calor fuera de rango (el primero del año también hubo 18 ° C a 1500 my 19 ° C en Bardonecchia, ¡la temperatura más alta de enero al menos en los últimos 30 años! ), podemos cerrar el balance climático para el año que termina hoy. En resumen, 2021 en la región de Turín vuelve a los archivos como un año muy caluroso, aunque menos severo que otros años recientes, más bien seco a pesar de tormentas devastadoras y muy poca nieve. En el centro de Turín, donde se iniciaron las mediciones meteorológicas históricas en 1753 gracias a Arpa Piemonte, la temperatura media anual fue de 14,7 ° C, «sólo» 0,3 ° C más alta que la media de los últimos 30 años ya calurosos 1991-2020 según mostró el calentamiento. una aceleración sorprendente, pero 2,4 ° C más que en el período preindustrial (1850-1900, según convenio internacional). No hay consuelo para los temores del mundo de los invernaderos de que era «solo» el noveno año más caluroso, porque los otros ocho, incluso los más calurosos, se atascaron desde 2007 en adelante, culminando con récords en 2015, 2017 y 2020, y hasta hace 20 años, ¡Nunca se había visto como este año en dos siglos y medio de medidas de Turín! Febrero, finales de marzo, junio, mediados de agosto y septiembre son los períodos que más contribuyen a temperaturas superiores a la media, mientras que abril y mayo están marcados por un frío tardío que, sin embargo, estuvo bastante en línea con el clima de hace cincuenta años.

Los productores recordarán bien las heladas del 8 de abril debido al daño a las plantas que pronto se despertaron – y Khan – por el calor excesivo que ocurrió unos días antes: el evento fue uno de los más memorables durante décadas (junto con el evento de 20 de abril de 2017), cuyos extremos fríos, sin embargo, son cada vez más aislados e inferiores en comparación con las corrientes calientes, en una proporción de aproximadamente uno a diez. Según Arpa Piemonte, una quinta parte de la precipitación normal en la región en su conjunto se debió principalmente a los largos períodos secos a fines del invierno y fines del verano, pero también debido a la primavera y el otoño con lluvias relativamente tibias. Alcanza 883 mm en 24 horas en Rossellione en la frontera Piamonte-Liguria, perturbando zonas habitadas y carreteras.

Las tormentas de verano, que incluyen granizo fuerte, ráfagas de viento e inundaciones, suelen hacer más mal que bien, como la que arrojó 95 mm de agua el 22 de junio en tres horas en Turín Consolata, la mayor intensidad conocida en noventa años en la ciudad. centrar. Y solo como resultado de las tormentas que impregnaron el verano, Turín pudo acumular una cantidad anual de precipitación normal, 868 mm. Como es habitual en los últimos años, se observó muy poca nieve en las llanuras, con chubascos tímidos el 1 de enero y 12 de febrero y un blanqueamiento más consistente el 8 de diciembre (6cm), lo que confirma una tendencia que vio una disminución en la contribución anual promedio de nieve fresca. de 37 cm en todo el siglo XX a solo 16 cm en el período 2000-2021 (-57%). Pero incluso en las montañas hubo poca nieve, con solo nevadas notables a principios de enero (un metro en Palm, Valle di Lanzo, entre Nochevieja y Epifanía). A 2275 metros del lago Serrù, sobre Ceresole Reale en la cima del Valle del Orco, se encuentra la Estación Meteorológica de Iren, que resume todas las nevadas del pasado invierno desde octubre de 2020 hasta mayo de 2021,

324 cm: a simple vista puede parecer mucho, pero en realidad es el mínimo en sesenta años de medidas, que es aproximadamente la mitad de la talla normal. Debido a las altas temperaturas del verano, especialmente en junio, agosto y septiembre, los modestos suministros de nieve invernal de los glaciares fueron fáciles de descargar, exponiéndolos nuevamente a marcadas pérdidas de volumen, además de la importante contribución del desierto del Sahara. Deposición de polvo en primavera. Nieve «sucia», que acelera aún más el deshielo. En el Glaciar Ciardoney (Val Soana, Gran Paradiso), monitoreado durante treinta años con tecnología de balance de masa por la Sociedad Meteorológica Italiana, el hielo es de 1.3 metros de agua, equivalente a 270 piscinas olímpicas que cubren un área de medio kilómetro cuadrado. y el retroceso de su frente 23 metros. Cada año publicamos listas cada vez más extensas de aberraciones climáticas (podríamos llamarlo una llamada de Año Nuevo) y, sin embargo, a pesar de las sinceras advertencias de los científicos y los anuncios gubernamentales, la transición a un mundo de baja energía y materias primas no requiere las promesas. un futuro difícil para las generaciones futuras.