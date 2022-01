«¡Liga Irregular! Inédito jugar contra Udinese y Atalanta»

En Radio Punto Novo, durante el programa deportivo Punto Novo, habló stefano campucciaVicepresidente y Defensor del Udinese:

«El árbitro aprobado, o no pedir aplazamiento, es peligroso. Puede que no lo sepamos, pero es justo saber que la disposición del TAR se notificó el sábado al mediodía, o en la víspera del partido con jugadores que no pudieron». tener la oportunidad de entrenar. La medida no se escuchó. Con ella antes, las características son graves y nunca antes vistas. Es inconcebible que la organización no tenga en cuenta que el principio de la competencia es que los atletas deben estar facultados para entrenar regularmente. Lo que no sucedió ASL nos prohibió los deportes de contacto y vimos el resultado. Me gustaría dejar en claro a todos que Atalanta siempre es una bestia fea. El puntaje final fue 1-1 y nos dejó esperanzados pero frustrados con lo que sucedió. Los atletas están encerrados en la cama hasta las 24 horas de partido, y los jugadores solo son liberados el sábado por la tarde. Cada jugador es su propio empresario y tuvo que jugar constantemente un papel medio en su propia temporada y en la temporada del Udinese. Es incomprensible cómo el «La organización de la competencia no tuvo esto en cuenta. No nos escuchó con algunas horas de retraso. Solo puedo felicitar a Turín, que jugó un partido heroico. La situación era menos peligrosa que la nuestra, pero salieron al campo». maravillosamente Es surrealista que no pudiéramos convencer a la liga porque incluso dos días habrían puesto a los jugadores en forma física para estar listos para el juego. No puedes llamar a un jugador de primera por la mañana para decirle que se vaya a jugar al fútbol. Esta noche veremos qué pasa porque la asimetría aún no termina: hay que leer la asimetría del Bologna vs Cagliari. Esto afecta no solo a los dos equipos, sino también al lado derecho de la tabla. ¿Podrá Atalanta mantenerse unida? No sé esto, no quiero entrar en el tema de la demanda. No entraré en los méritos de esta desafortunada medida para combatir el Covid, pero este también es un elemento ambiguo. Otro elemento se colocó la temporada pasada con elementos razonables en la lista. No estoy al tanto de las razones para cambiar la regulación. Mientras los clubes se exponen a situaciones como la nuestra, estamos hablando de 12 deportistas además de la plantilla, y esta situación ha destrozado la plantilla. Cuando estalla un brote en el grupo de la escuadra, la situación siempre empeora. Antes de las desafortunadas vacaciones de invierno, ya teníamos algunos muchachos que recibieron la tercera dosis, y que no eran niños o estaban fuera. La rigurosa gestión de la familia Pozzo ha demostrado el orgullo de nuestra empresa. Si la Premier League solo jugó tres partidos en diciembre y se pospuso, debe haber una razón. El año pasado superamos una situación contractual más difícil. Creo que en este momento todos deberíamos hacer un acto de responsabilidad, y quizás la Liga se dé cuenta de eso, aunque sea tarde. Espero que vayamos en la dirección de modificar este protocolo que no es del todo apropiado. Tenemos que salir de un problema grave: lo que le pasó al Udinese le puede pasar a otros clubes y mermar la regularidad del torneo. Ojalá el juez deportivo entienda el problema del momento».