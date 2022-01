Alguien paga por la herida

Reuniones secretas donde el objetivo es atrapar al Covid para conseguir el pase verde y evitar la vacuna. Y según Adnkronos, es lo último que no se ha encontrado para sortear el endurecimiento de las medidas requeridas por el gobierno con un compromiso de vacunación de más de 50 años y un súper corredor verde. En las últimas semanas ha habido un boom, gracias a las fiestas navideñas, de estos “encuentros” con Tam Tam en los canales de Telegram. La última de ellas, creada tras las nuevas restricciones, es la «fiesta no oficial del coronavirus» donde hay quienes publican anuncios reales: «Soy de la provincia de Agrigento. Estoy buscando un resultado positivo con urgencia y estoy dispuesto a pagar». La respuesta no es antes de esperar: “Soy positivo y vivo en la Toscana». Así es como podemos trasladarnos al encuentro. Luego están los que buscan un positivo «con urgencia» y están dispuestos a «mudarnos a cualquier parte».

La búsqueda de un partido Covid o Corona tras la campaña de gobierno se ha convertido en una necesidad para muchos. Suelen ser personas que necesitan el certificado para trabajar pero no quieren vacunarse y por eso aspiran al certificado verde que se obtiene aunque se tenga la enfermedad. La dinámica es la misma que organizaban las fiestas del sarampión hace años por algunas madres que no invitaban a niños con sarampión a casas con niños que tenían sarampión para que otros niños también pudieran contagiarse de la enfermedad de forma natural.

Otro método muy solicitado en nuestro chat de Telegram es el de cambiar una tarjeta sanitaria por un hisopo. Al positivo en Covid, que provocó la enfermedad, se le otorga su tarjeta sanitaria y así obtiene un pase verde temporal. «Sé que es una estafa, escribe el usuario, pero ¿no es una estafa el gobierno de 2020?».

BASSETTI – SOBRE Covid-party o corona-party «He oído hablar mucho de eso y es horrible: Ir a una fiesta donde te da coronavirus puede ser bueno, moderadamente, pero también muy malo y terminar reanimando y peor. Nosotros» Lo he dicho una y otra vez. El riesgo es muy alto y por eso jugamos con la muerte como en la ruleta rusa”, comenta Matteo Bassetti, Director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas del Hospital San Martino de Génova, a Adnkronos Salute.

“Tenía la esperanza de no escuchar y ver más cosas como fiestas de sarampión -se lamenta Bassetti-, fue algo devastador de nuestro pasado. Frente a este aburrimiento, no sé qué hacer. Estas reuniones son contra la ley y No debería estar allí». Espero que salgamos de la lógica del carril verde y volvamos a la normalidad, con inmunidad colectiva en la primavera. Debemos, y concluye, irnos de nuevo y, con suerte, habrá un poco más de estas tonterías de las fiestas de Covid».