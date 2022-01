Android 13, la transferencia de reproducción multimedia entre dispositivos será más fácil

Tu dispositivo Android 13 Puede estrenar sistema para Facilita la transferencia de reproducción multimedia de un dispositivo compatible a otro: colegas policía androide. En esta etapa inicial, los detalles no están del todo claros, pero parece que la funcionalidad se parecerá mucho a la esperada en el ecosistema de Apple, por ejemplo, entre el iPhone y el HomePod. O si queremos verlo desde otro ángulo, La implementación más sencilla e inmediata del protocolo Cast.

La principal diferencia con respecto a lo que hemos visto hasta ahora con Cast es que El sistema sugerirá dispositivos de reproducción cuando el usuario se acerque. Digamos, por ejemplo, que fui a la cocina a hacer café y mientras tanto engañé la espera viendo un video en el teléfono. Vuelvo al salón y me siento en el sofá. El sistema sabe que estoy dentro del alcance de un televisor compatible con Cast y me pregunta si me gustaría seguir reproduciendo el video en la pantalla más grande. Actualmente, si quiero realizar una operación como esta, tengo que presionar manualmente el botón enviar y elegir el dispositivo de la lista de dispositivos compatibles.