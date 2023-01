El ascenso de Esther Crawford a Twitter: De foto durmiendo en la oficina a colaboradora cercana de Elon Musk

En noviembre, la mujer compartió una foto de sí misma en un saco de dormir durmiendo en el piso de su oficina. Hoy es uno de los nuevos líderes de Twitter, responsable del lanzamiento de la plataforma de pagos de la red social

Ha tenido mucha carrera desde la era anterior a Musk. Esther Crawford Únete a Twitter en 2020cuando la empresa adquirió su puesta en marcha, EquipoUna plataforma de video chat. Antes de eso, ella era soltera. el youtube que se ocupó de los métodos de pérdida de peso y los cubrió también papeles en la comercialización En muchas startups de Silicon Valley. También fue muy activa en Twitter. Pero hace meses, antes de que la foto del saco de dormir se volviera viral, estaba solo. empleado de nivel medio que se encargaba de ayudar a los influencers a ganar con su presencia en la red social. The Financial Times también nos cuenta cómo Esther Crawford Entró en Perch, un café de Twitter, tratando de encontrarse Elon Musk directamente el día de su primera entrada en la empresa (Y ella entró con un maravilloso movimiento de exhibición, equipada con un lavabo.). Ella se presentó al nuevo dueño. Inmediatamente presentó sus ideas sobre cómo aprovechar los pagos digitales en la plataforma y cómo ofrecer nuevos servicios a los creadores. Parece que Musk, quien por cierto es uno de esos creadores o personas influyentes, con más de 127 millones de seguidores en su haber, ha Me impresionó mucho su iniciativa.. Otros colegas no quedaron tan impresionados: uno de sus jefes supuestamente la amonestó por dirigirse directamente a Musk.