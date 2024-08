Leonardo Maria Del Vecchio es el dueño del restaurante actualmente.

El primero fue Leonardo del Vecchio. Leonardo sin «María». Padre y patriarca. El hombre que empezó de la nada abrió una tienda de monturas de gafas en los valles de la provincia de Belluno y cincuenta años después se convirtió en la persona más rica de Italia. Épico Luxottica (Hoy EssilorLuxottica, con una facturación de 30.000 millones de dólares y 200.000 empleados) no se trata sólo de gafas. Gracias a los grandes beneficios de la industria de las gafas, el padre de Del Vecchio invirtió en bienes raíces, aerolíneas y seguros, creando una enorme riqueza en el tesoro familiar en Luxemburgo, Delphine, que posee todas las acciones de control de las empresas subyacentes.

El legado de Leonardo del Vecchio de Luxottica

Luego, en 2022, muere Leonardo del Vecchio. De los seis hijos, ella termina con una gran parte de las responsabilidades y la herencia. Leonardo María del Vecchioes el único de los seis que desempeña funciones operativas en la principal empresa familiar, Luxottica, y en marcas asociadas: por ejemplo, es el presidente de Ray Ban.

Leonardo María podía seguir fácilmente las actividades marcadas por su padre y tenía mucho que hacer. En cambio, decidió inmediatamente después de la muerte de sus padres abrir su family office, una estructura que gestiona parte de sus activos para realizar inversiones. nací así LMDV CapitalY a su cabeza está un multimillonario (¡en euros!) menor de 30 años.

Leonardo Maria del Vecchio se centra en la restauración

Entre los muchos sectores industriales y financieros que… LMDV Podría haber pasado, la historia de los dos últimos años nos dice que el empresario ciertamente se ha vuelto testarudo con lo que consideramos diariamente el sector más difícil, pobre en márgenes de beneficio y lleno de burocracias incomprensibles: bueno, sí. , el chico más rico de Italia decidió centrarse en la restauración. Y como no es exactamente una persona ingenua, alguien que no sabe cómo hacer que los números funcionen y alguien que no tiene un espíritu empresarial de alto nivel en su ADN, tal vez esta elección pueda decirnos algo.

Quizás esto nos diga que la restauración tiene enormes problemas para mantenerse a flote si sigue siendo pequeña, sin economías de escala, sin posibilidad de resultar atractiva para empleados y colaboradores. Especialmente si no transmite un sentimiento general. Estilo de vida E imaginario. En este sentido, Leonardo Maria del Vecchio ha demostrado ser un restaurador atento, especialmente recomendable, también por cuestiones generacionales, en línea con las expectativas de los clientes contemporáneos. Las decisiones tomadas en estos dos años, desde que se iniciaron los trabajos en el sector, parecieron especialmente claras. Veámoslos.

Restaurantes Leonardo María del Vecchio

Primero, inmediatamente diversificó sus inversiones: abrió un restaurante. de pescado (Vista), un restaurante de cocina italiana Con acentos sureños y una pizzería. (Inicio Flores Ligeras), un restaurante en lugar de Cocina regional lombarda de Milán (Restaurante Syombia). Rehuía estrictamente la alta cocina, sus rituales, sus misas cantadas, sus ritos religiosos que -con muy pocas excepciones- tanto cansaban a todos, pero sobre todo a su generación, a la generación Millennials. También se ha distinguido en las regiones, ya que los restaurantes también han abierto sucursales en los centros turísticos más populares para su público objetivo: Pietrasanta o Portofino. Entendió el valor de los precios inclusivos: los restaurantes del holding Trío de mariscos Por Leonardo Maria Del Vecchio (así se llama la empresa propietaria del edificio) No es barato, seamos claros, pero en algunos casos los precios no son asquerosos. Como en la Trattoria del Ciumbia, donde los Almondegelli cuestan 9€, un primer plato cuesta hasta 13€, las guarniciones cuestan 7€ y los callos a la milanesa no cuestan más de 17€ el segundo plato, todo en un ambiente influenciado por Casas tipo estudio; Porque está claro que Del Vecchio también entendió la importancia de la arquitectura del restaurante. Si cada vez es más cierto que salir a comer es algo más importantepericia Cuando se trata de comida, Del Vecchio parece tenerlo todo resuelto. Queda por ver qué hará su nueva empresa de catering. akiraQue acaba de abrir en Turín y aún no ha anunciado ninguna operación. Con toda probabilidad, podría ser una forma para que LMDV se centre en la restauración popular y el comercio minorista de alimentos.

Ahora, LMDV, como se informó en las páginas de negocios del Corriere della Sera el 9 de agosto de 2024, ha cerrado un acuerdo (¡ahora realiza una transacción por mes!) con una importante familia de lujo global: Wertheimerhistóricamente asociado a la marca Chanel. El heredero de Wertheimer, David, creó un fondo de inversión algo similar al de Leonardo María (llamado… 1686 socios) para innovar en el sector hotelero, y ahora las dos empresas han intercambiado un paquete de acciones. El objetivo de LMDV ahora, una vez validado el modelo, es ampliar sus restaurantes en Roma, Florencia, Londres y Nueva York. «Nos preparamos con antelación para interceptar las tendencias del mercado e interpretarlas correctamente.“Explicó Leonardo María.

No sólo restaurantes: BOEM y Acqua di Fiuggi

¿Solo restaurantes? No. Para confirmar su capacidad de interceptar las tendencias del mercado, LMDV ha invertido en el sector de la cocina en la nube El comienzo de Milán Queer Y también en el sector de las bebidas. ¿antiguo? No es casualidad, dado que todos los análisis del mercado muestran que es un sector que está experimentando una caída en el volumen de negociación y el interés. Alternativamente, refrescos y refrescos con bajo contenido de alcohol. Aquí es donde Leonardo María inyectó capital chicoel beber Inventado por los cantantes Laza y Fedez: tras una ampliación de capital el pasado mes de abril de 2024, LMDV se convirtió en el mayor accionista del proyecto.

¿Otro sector capaz de generar imágenes y encanto totalmente italiano? Pero, irónicamente, ¡agua! Basta mirar lo que se ha logrado en torno a las marcas San Pellegrino o Acqua Panna. Próximamente este nuevo tipo de restaurante se atenderá exclusivamente en todos los edificios de este nuevo tipo de restaurante. agua del fujiDesde que LMDV compró ambos antes del verano Fuente De los balnearios de la provincia de Frosinone. Lo menos que se puede decir es que la polvorienta marca representará un gran desafío para su reactivación a nivel italiano y mundial.

Leonardo Del Vecchio, el restaurador más interesante del momento

¿Es difícil servir comida? ¿Imposible ganar dinero? ¿Está aprendiendo a luchar contra la burocracia, las normas y la escasez de personal? Quizás sí. Pero quizás estos obstáculos sólo se apliquen a los pequeños empresarios que siempre han trabajado en este sector. Tal vez sea hora de eso Medida de cambio Y acepte el hecho de que la gestión de restaurantes necesita empresarios fuertes con mucho dinero, hombros bien apoyados, masa crítica, profesionales, bufetes de abogados y consultores. O eso o no se puede hacer. Esto también nos habla de la planificación de Leonardo Maria del Vecchio, nacido en 1995, por lo que es el restaurador más interesante de Italia. Seguirás paso a paso a partir del siguiente paso, muy pronto: “elEn sólo dos años, ya hemos invertido 220 millones de euros para hacer grandes las empresas Made in Italy en los mercados internacionales.«Y si parece que la epopeya tiene rasgos cinematográficos, sepan que Leonardo hace unas semanas Comprado Y también una gran participación en Leone Film, la productora infantil de Sergio Leone. Ahora la banda sonora final de Ennio Morricone va a estar buena…