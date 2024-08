Lucio Presta y Amadeus están en desacuerdo: la demanda del ex entrenador

La disputa entre los dos hombres no da señales de detenerse, pero esta vez el agente del ex presentador emprende acciones legales: he aquí por qué



Rosanna Ilaria Donato editor de contenidos web Me gradué en Idiomas de Medios y me dedico al mundo del entretenimiento desde hace 10 años. Ha trabajado como editora de contenidos web independiente para varias publicaciones.

Desde hace varios meses la relación entre Amadeo y Lucio Presta Ha cambiado y no parece haber esperanzas de un futuro mejor. Según las últimas noticias, de hecho, El ex agente presentó una demanda contra la conductora tras el reciente testimonio relacionado con un espectáculo realizado en la Arena de Verona, y lo dio a conocer al público en general a través de una serie de historias compartidas en su cuenta oficial de Instagram. He aquí el motivo de la denuncia y lo que tienen que decir los directamente implicados.

Lucio Presta demanda a Amadeus: por qué

Hoy, viernes 9 de agosto de 2024, Lucio Presta publicó unas publicaciones en Instagram – el contenido parece haber sido escrito por el abogado Antonio Cirsosimo – en las que se acusa a Amadeus de haber hecho declaraciones falsas durante su testimonio durante la investigación en cuestión ante la CPI. Concesión de la Arena de Verona para exhibición Amor más IVA Por Chico Zaloneproducido por Lucio y Niccolò Presta con Arcobaleno Tree Company.

allá El caso legal ya ha sido cerrado.¿Pero cuál es el problema? Cersosimo explicó esto enAdnKronoP: «Arcobaleno Tre había solicitado la concesión al menos un año antes, cuando el director único de la Arena Verona era Giancarlo Mazzi, hoy senador y subsecretario del Ministerio de Cultura. Mucho después del espectáculo, alguien presenta una denuncia ante la oficina del fiscal de distrito, alegando que hay algo misterioso entre Presta y Mazzie en la franquicia de arena. A partir de aquí el Ministerio Público inició las investigaciones y en marzo de 2024 fueron allanadas las oficinas de Arcobaleno Tre con datos obtenidos del teléfono móvil y la computadora de Lucio Presta. Al-Mazi es un miembro no registrado del Parlamento«.

En aquella ocasión, Amadeus fue citado para contarle lo sucedido, pero según se desprende de las palabras del abogado de Presta, este último “Incluso bajo juramento, denunció hechos y circunstancias completamente inventados e infundados.o. De todo ello el señor Amedeo Sebastiani deberá rendir cuentas ante la autoridad competenteFinalmente, refiriéndose a la solicitud de sobreseimiento de la investigación aceptada por el juez de instrucción, Cersosimo escribió: “Una vez más, si es necesario, tenemos la confirmación de la profesionalidad y honestidad de Lucio Presta. Albricias“Finalmente queremos señalar que por el momento la nueva conductora de El Nueve no ha hecho declaraciones al respecto.

Fin de la asociación

recordemos que soy Las relaciones entre Amadeus y Lucio Presta se deterioraron Poco antes del último Festival de San Remo, que supuso el fin de la colaboración entre ambos. Entre varios insultos, polémicas y desprecios, el presentador y su ex manager no han dejado de pelearse. La última declaración sobre el “divorcio” data de hace dos meses y fue del exdirector: “Lo respeto mucho, pero hizo algo que no harías incluso si alguien realmente te lastimara. Mientras presentaba la retransmisión de Nochevieja de Calabria, dijo algo que no pude aceptar: «Presta sabe lo que hizo». Las palabras me dolieron, porque mi honor estaba en juego. Por eso decidí hablar sobre algunos de sus comportamientos. No leí ninguna corrección de lo que dije.«.

guía de televisión

También te puede interesar