Venezuela, diputado Dávila detenido tras entrevista con Adenchronos

Cinco horas después de la entrevista con Adenchronos Williams Dávila, el político venezolano y actual diputado en la Asamblea Nacional de Venezuela por el Partido del Trabajo, fue detenido en Caracas, lo que desató protestas del Instituto Milton Friedman, que dijo estar «conmocionado». En la entrevista, el parlamentario hizo un llamamiento al gobierno italiano y a la primera ministra Giorgia Meloni pidiendo el apoyo de Roma «en el proceso que estamos llevando a cabo para que se respete la soberanía y Venezuela pueda finalmente vivir en paz».

El parlamentario venezolano, miembro del Instituto Milton Friedman, destacó que la comunidad internacional puede ejercer presión desde el exterior “hasta que el Consejo Nacional Electoral presente los registros que dice tener”. La Primera Ministra Meloni sabe que se deben respetar la voluntad y la soberanía del pueblo y estoy seguro de que apoyará lo que digo. Lo ocurrido el 28 de julio fue un fenómeno electoral que no habíamos presenciado desde el siglo pasado. “La gente acudió masivamente a las urnas y votó por Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela. Agregó que el régimen de Maduro “debe saber que aquí nadie descansará hasta que la soberanía y la justicia popular prevalezcan y no sean respetadas”. «

Alessandro Bertoldi, director ejecutivo del Instituto Milton Friedman, dijo estar «conmocionado» por el arresto de Dávila, que ocurrió «sólo cinco horas después de la entrevista de Adenchronos y unas horas después de mi última llamada telefónica con él, en Caracas, sobre las actividades ilegales del régimen». secuestro de él.» En la arena durante los mítines, no tenemos más noticias sobre su destino y estamos en contacto constante con su familia y con amigos de la oposición venezolana.

«Williams es un verdadero león de la libertad. Fue gobernador del estado Mérida y miembro del parlamento, uno de los líderes opositores más exitosos y durante 5 años formó parte del comité científico de nuestro Instituto Friedman. Williams también es portugués ciudadano», afirma.

“Pedimos inmediatamente a la comunidad internacional, especialmente a los gobiernos de Portugal e Italia – subraya Bertoldi – que hagan todos los esfuerzos posibles para liberarlo, así como para liberar a todos los presos políticos en Venezuela. Condenamos también la desaparición del señor Américo de Grazia. Otro amigo, rostro histórico de la oposición venezolana y ciudadano «El italiano lleva más de 24 horas sin noticias. La Unión Europea tiene el deber moral, civil y legal de intervenir y ejercer todas las presiones para la liberación de los políticos disidentes, y más aún cuando también son ciudadanos europeos».

OEA: “Dávila debe ser liberada inmediatamente”

“Exigimos la liberación inmediata del exgobernador y congresista Williams Dávila”, escribió en una publicación Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA). Y agregó: «Como comunidad internacional, no podemos permitir la normalización de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen dictatorial venezolano». En las últimas horas, Alessandro Bertoldi, director ejecutivo del Instituto Milton Friedman, organización con sede en Roma y presencia en más de 30 países de todo el mundo, denunció cómo “sólo cinco horas después de entrevistar a mi estimado amigo Williams Dávila sobre Adnkronos, en el que apeló a la Primera Ministra Giorgia Meloni, y pocas horas después de mi última llamada telefónica con él, en Caracas, el régimen lo secuestró ilegalmente en las calles a través de grupos mafiosos.

Donzelli: «Schlein y Conte guardan silencio sobre la detención de un diputado de la oposición»

El diputado opositor Williams Dávila, que había pedido ayuda al gobierno italiano, fue arrestado en Venezuela. es un trabajo muy peligroso«Otro insulto del régimen a la libertad.» Así se afirma en un memorando escrito por el representante y presidente de la organización Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli. “Maduro, priva a la comunidad internacional de la posibilidad de verificar los resultados electorales reales y practica la violencia. La represión de cualquier forma de disidencia confirma el verdadero rostro antiliberal del comunismo, que cada día lanza moralizaciones desmotivadas sobre la libertad y los derechos. nuestra nación, no tiene nada que decir sobre esta nueva y gravísima represión contra la oposición, que es la detención de un representante electo?

Calovini (FDI): «El Parlamento italiano no está en un punto muerto»

«El arresto del diputado opositor venezolano Williams Dávila, después de haber apelado al gobierno de Meloni y a la política italiana entrevistando a Adnkronos en busca de ayuda, es una noticia terrible que encaja en un panorama cada vez más sombrío», dice el diputado de Fratelli Ditalia Giangiacomo Calovini, presidente del grupo FDI en el Comité de Asuntos Exteriores de la cámara hablando con Adenchronos.

“Lo que está sucediendo en el país sudamericano – señala Calovini – es intolerable y nadie puede ser insensible o permanecer en silencio ante las atrocidades que el régimen comunista de Maduro sigue cometiendo contra los ciudadanos venezolanos que sólo exigen desde hace días ser respetados por sus derechos”. Los derechos civiles fundamentales y la restauración de la democracia que faltan desde hace mucho tiempo”. El parlamentario confirma que el gobierno italiano “está comunicándose con aliados, instituciones europeas y organismos supranacionales para intentar mejorar la situación en este terrible contexto”.

«Incluso el Parlamento italiano – subraya – no se queda quieto. Hace unos días, en nombre del grupo que represento en la Comisión de Asuntos Exteriores, presenté una resolución sobre la cuestión venezolana, que se discutirá inmediatamente después del verano. receso y que espero encuentre consenso entre todas las fuerzas políticas presentes» en el Parlamento para condenar las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro.

Disidente Magallanes: «Lo secuestraron para silenciar a la oposición, Maduro permite la transición»

“Dávila es sólo la última voz, no arrestada sino secuestrada, para silenciar a la oposición hacia Maduro”, dijo a Adnkronos la ex legisladora y diputada opositora venezolana Mariela Magallanes. La mujer habla de lo que está pasando en el país tras las elecciones del 28 de julio. «La oposición se reunió en torno a María Corina Machado (ya candidata a la presidencia en 2023, ndr.), quien es capaz de movilizar a todos los venezolanos, y no sólo a la oposición, en defensa del voto. Dávila fue trasladado a la ‘Víspera de Venezuela’ ‘ con el objetivo de debilitar el apoyo a María Corina Machado y así Repelido Dávila no fue detenido, sino secuestrado.

Sin embargo, a partir del 28 de julio comenzó una verdadera caza de brujas por parte de los leales a Maduro: “no sólo contra los políticos a nivel nacional, sino contra toda la población”. Magallanes afirma que a los ojos del régimen, “los jóvenes y las mujeres son los verdaderos héroes y la verdadera base de este movimiento que se está formando espontáneamente”. Al Qaeda no tiene armas ni financiación, “sólo la voluntad de abandonar este régimen pacíficamente”.

Magallanes reconoce que el riesgo de que Maduro quiera permanecer en el poder de cualquier forma es real. “Lo que está sucediendo en Venezuela en realidad no es más que lo que prometieron: unos días antes de la votación – continúa el desertor – Maduro anunció un baño de sangre si no es reinstalado como presidente de Venezuela”. Para mantener el status quo, Maduro “no tiene escrúpulos, incluido el uso de mercenarios extranjeros para el trabajo sucio: en Caracas están ciertamente las milicias rusas del Grupo Wagner, pero también la “Vespa Negra” de las fuerzas especiales cubanas y otros paramilitares”. . grupos”, continúa el diputado.

Mariela Magallanes, que tuvo que abandonar el país sudamericano en 2019, está convencida de que Maduro perdió las elecciones, fuera de toda duda: “Tenemos evidencia de que al menos el 67% de los votos fueron para Edmundo González Urrutia”. Con la oposición dada prueba de su derrota y con la gente saliendo a las calles y continuando muriendo por la libertad, “Nicolás Maduro debe permitir una transición política”.

Una transición es posible, según el exdiputado: “No será fácil, pero espero que suceda. Depende sobre todo de nosotros”, pero no sólo. De hecho, la política latinoamericana exige que el mundo “no pierda de vista y permanezca cerca del pueblo venezolano, que necesita vivir en libertad y democracia después de haber sido aplastado y privado de sus derechos durante tanto tiempo”. Por lo tanto, el tiempo es de vital importancia: “Cuanto más tiempo pasa, más oportunidades tiene el régimen de cambiar su estrategia y fortalecer su posición. Esto sólo significa más huidas del país y una situación económica que sólo puede empeorar”.

Amnistía Internacional: “Preocupante silencio de la Corte Penal Internacional y urgente intervención”

Erika Guevara Rosas, directora de Investigación y Campañas de Amnistía Internacional, define como «preocupante» el silencio de la CPI, destacando que la Fiscalía «fue testigo del asesinato de decenas de personas a manos de las fuerzas de seguridad y de seguridad». A todo esto se suman los grupos armados progubernamentales, además de la detención arbitraria de más de 2.000 personas en el espacio de unos días, simplemente porque se oponen al gobierno de Nicolás Maduro o son considerados disidentes de él – continúa Guevara-Rozas – ataques, amenazas y estigmatización a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que condenan las medidas arbitrarias del gobierno y buscan en la Fiscalía una última esperanza de justicia». «La tragedia actual es resultado de la impunidad de los detenidos. graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de Maduro durante años. Sin embargo, la actual escalada y la creciente gravedad de las acciones cometidas contra el pueblo venezolano requieren una aceleración urgente de la investigación de la situación en el país”.

“En términos concretos – prosigue Amnistía Internacional – esperamos que el fiscal emita una declaración preventiva como advertencia a los sospechosos de crímenes de derecho internacional y otras violaciones de derechos humanos. También le instamos a que demuestre públicamente su apoyo a las ONG y a los derechos humanos. Defensores de Venezuela que condenan los ataques contra quienes han sido blanco de ataques por su incansable compromiso con la justicia, ahora más que nunca – concluye Guevara-Rosas – es necesario que la Fiscalía de la CPI actúe de manera decisiva. e inmediata.