Las primeras palabras de Ida tras dejar a hombres y mujeres son con Alessandro

Deciden detener su aventura. hombres y mujeres Juntos, en el episodio emitido hoy en hombres y mujeres. Estamos hablando de Ida Plátano Y el Proximidad de Alejandroquienes tras varios meses de separación quisieron darse otra oportunidad juntos.

Y ahora, solo unas semanas después de esa elección, parecen más felices que nunca.

«Cada vez que me miras nazco en tus ojos…escribió la ex dama hombres y mujeres Hace unos momentos en sus perfiles socialCompartiendo algunas fotos de ella con su nuevo novio:

Una vez finalizada la grabación del programa, los dos fueron filmados por las cámaras. WittyTv.it. (aqui El clip es con sus primeras palabras después de que deciden irse juntos. hombres y mujeres).

fue el primero en expresarse Alejandro:

Fue una semana emotiva. Esta mañana dijeSal de ahíYa no me sentía en condiciones de pararme frente a ella de manera pública. Anoche se lo dije”.Me siento como tu amigo, así que quédate aquí…Cuando estoy enamorado me pongo celoso Siempre he tenido sentimientos fuertes y emociones fuertes IdaDesde que bajé por primera vez. Y nunca se desvaneció. Cuando volví en septiembre y la volví a ver dije «Esta vez me la juego toda, porque me toca vivirla«.

hay, también árbol de plátano Estaba tan emocionada y convencida de la elección:

Nunca me canso de estar con él. Soy muy bueno en eso. Nos conocemos bien. Suena muy simple, pero lo conocí antes, vuelve a conocerlo ahora…

otra vez proximidad:

Me siento tan enamorada, y ahora ya no dejo nada de lado. En cada momento difícil lo que nos hizo triunfar fue la risa y seguir adelante juntos.

Luego vamos a ello:

Yo te quiero mucho.

Y por lo tanto Ida:

Yo también. Quiero vivirte plenamente, todos los días, aunque haya distancia. Estoy seguro de esos sentimientos que me das, que son fuertes y encienden cada vez más.

Entre los muchos homenajes que ha recibido la pareja, también los del ex rostro del programa, en concreto del ex tronista Serena Enardo.