«A partir de 2023 un Fiat nuevo al año»

El coche nuevo registrado con Françoise – «Accesible en tiempos de crisis. Sencillo en una fase difícil. Despreocupado en un momento de depresión». Es un Fiat con una nueva realización de su papel central dentro de la galaxia Stellantis, la que describió. Olivier François (foto de arriba) En la mesa redonda donde ayer, tras la presentación de la nueva Abarth 500e (En la foto de abajo), el primer coche 100% eléctrico de Scorpion, entrevistó a periodistas de Lingotto’s International Press. Como brillante hombre de marketing, para el CEO de las marcas Fiat y Abarth, crear logotipos efectivos es un juego de niños. Además de su corazón: «No hay humo sin fuego», aconseja François. Lo cual es tranquilizador:Desde 2023 Comenzará un nuevo ciclo para Fiat, con el lanzamiento de Un nuevo modelo por año. Y cuando digo nuevo, quiero decir nuevo».

El futuro de la Tierra gira en torno al año 500 – Fiat, que sigue siendo la marca líder de Stellantis en términos de volumen de ventas en el mundo, seguirá haciendo lo que siempre ha hecho mejor. “Ni deportivos, ni coches de lujo”, abrevia François, hablando del posible “tratamiento Abarth” para otras marcas del grupo, por ejemplo Lancia, que creció bajo la marca Scorpion y lo ganó todo en los rallyes, aclara el campo de alguna sugerencia: “Es un aspecto importante, porque es parte de nuestro patrimonio histórico, pero el mundo Abarth seguirá gravitando hacia la marca Fiat, y en particular alrededor de 500″. La hipótesis del nacimiento de un pequeño SUV también fue rechazada desde un principio. Por supuesto, solo un automóvil que es todo grava y se conduce como nuevo Pulso Abarth brasileño (En la foto de abajo) está fuera de lugar, en este lado del Atlántico, donde un crossover deportivo probablemente se vendería, e incluso bastante bien. «En sí mismo también sería una excelente idea – admite François – pero ¿cómo vendemos el Pulse aquí? Hay toda una serie de problemas de homologación en términos de plataforma, emisiones contaminantes del motor, estándares de seguridad. Ese auto fue diseñado para Sudamérica. Y no creo que sea adecuado hacer un Tipo Abarth».

PANDA 4X4: Solo en modo standby – y el Panda 4×4 (En la foto de abajo), desaparecieron de la noche a la mañana de las listas de precios (aqui para saber mas)? «No sé cómo ni por qué, pero llegó el mensaje equivocado -explica François-. La cuestión es simple: la producción se ha detenido porque, debido a la crisis de los chips, no podemos satisfacer la demanda. Seguimos recibiendo nuevos pedidos y no satisfacer a nuestros clientes, cuando las colas para aquellos que ya los han reservado son de siete a ocho meses, ella no nos parece honesta y responsable. Así que decidimos presionar el botón de pausa, pero es solo una copia de seguridad«.

sueño californiano – En este momento, se está produciendo Fiat 500 Está prácticamente repartido por igual entre las versiones con motor de combustión interna y con motor a batería. Entre estos últimos, a pesar de la inestabilidad que aún prevalece en la cadena de suministro de semiconductores, 45.000 salieron de las puertas de Mirafiori en 2021. Pero Se pueden alcanzar 90,000 unidades anualmenteSi hay componentes disponibles. Con estas premisas, Dreaming of America es casi un must. La versión a pilas de «Cinquino» Aterrizarás afuera en 2024 (aqui para saber mas). Evidentemente, dadas las características del mercado americano, del que los city cars son un pequeño segmento, no será una invasión masiva. «No aspiramos a la producción en masa”, explica François. «Vamos allí porque se lo debemos, en primer lugar, a los muchos estadounidenses que son fieles seguidores de la marca Fiat y del 500. Y luego, porque es un nuevo desafío que nos permite, entre otras cosas, experimentar Un modelo de negocio diferente al habitual. Uno que podamos intentar replicar en Europa también en el futuro. Estoy pensando en el marketing digital, Al metaversoen general por todas las nuevas formas de vender coches en estados como California, donde la gente está más abierta al progreso y no hay prejuicios de ningún tipo sobre los coches eléctricos”.