Las gasolineras confirman parada. Investigaciones antimonopolio sobre Eni, Esso, IP, Kuwait y Tamoil – Economía

A los operadores de bombas de combustible Fegica y Figisc Confcommercio no les gusta el decreto sobre transparencia de precios publicado por el gobierno el sábado, Sobre todo en la parte relativa a las sanciones que llaman a las gasolineras, y estipulaban que «En estas circunstancias se confirmó el paro «que ya había sido convocado para los días 25 y 26 de enero». “El juego de culpas del gobierno continúa sobre el combustible caro”, afirmó el presidente de FIGICA, Roberto Di Vincenzo, mientras que el presidente nacional de FIGISC, Bruno Perzi, advirtió que “si el decreto no se reanuda mañana en la reunión de Mimit, la huelga se confirmará”. .

Se han iniciado investigaciones antimonopolio con inspecciones contra Eni, Esso, EP, Kuwait Petroleum Italia y Tamuil. Así lo dio a conocer la autoridad, explicando que encontró irregularidades al aplicar un precio de la bomba diferente al anunciado, así como al no entregar los precios de los combustibles al portal “Osservaprezzi carburanti”. Los controles revelaron una «falta de diligencia» por parte de las empresas en los controles a las distribuidoras. Eni, Esso, EP, Kuwait Petroleum Italia y Tamuil «no han tomado las medidas o iniciativas adecuadas para prevenir y combatir este comportamiento ilegal que perjudica a los consumidores».

“Hoy – dice el memorándum antimonopolio – la Autoridad Antimonopolio de Competencia y Mercado, con la asistencia de la unidad especial antimonopolio de la Guardia di Finanza, llevó a cabo inspecciones en las oficinas de las empresas Eni Spa, Esso Italiana Srl, Italiana Petroli Spa, KP Italia Spa y TamuFil Italia Spa También se iniciaron procedimientos sobre la base de documentos presentados inmediatamente por Guardia di Finanza sobre violaciones verificadas en los precios del combustible cobrados por más de mil estaciones de servicio (marca Eni 376, marcas Esso 40, Ip 383, Kuwait 175 marcos, Tamuel 48 marcos comerciales) distribuidos en todo el territorio nacional. Las investigaciones antimonopolio se iniciaron porque “documentos y declaraciones enviados por GdF revelarían conductas de parte de las empresas petroleras atribuibles a la omisión de diligencia en los controles en relación con la red de distribuidores, en contravención del artículo 20 del Código de Consumo. , hubo una discrepancia entre el precio anunciado y el precio más alto.” ya aplicado; y en otros casos se constató que el precio cobrado no se mostró, o no se comunicó al portal «Osservaprezzi Carburanti», que es útil para el consumidor a encontrar la bomba al precio más bajo. «En particular, Eni, Esso, EP, Kuwait Petroleum Italia y Tamuil no han tomado las medidas o iniciativas adecuadas para prevenir y combatir ese comportamiento ilegal que perjudica a los consumidores».