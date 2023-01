¿La enfermedad de mi hija Sylvia? Al principio pensé que no podía hacer eso. ¿Claire Feragny? La caridad se hace en silencio

Es bastante conocida por todos por ser la esposa de Paolo Bonolis, pero en los últimos años también se ha consolidado como comentarista de Gran Hermano Vip, el reality de Canale 5 conducido por Alfonso Signorini, que -desde hace años- gusta de si o no ha sido así – Es uno de los programas más vistos de la televisión italiana. Su nombre es Sonia Bruganelli, es rumana, tiene 48 años, tiene tres hijos y definitivamente no suele aparecer. Es una mujer hermosa, tiene temperamento y no lo oculta.

Sea honesto: ¿cómo es realmente en la televisión?

«Oh, Dios mío, ¿cómo me veo?»

Alguien que quiera provocar.

«Sí, claro. No quiero estar de acuerdo. No interpreto el papel habitual de la buena mujer remilgada y gne-gne. Como productor de televisión, sé que a los programas se les debe dar un valor agregado, así que no hago nada como Signorini». pero complacer mi naturaleza y decir lo que pienso Evitar políticamente correcto.

¿Está ella en contra?

«Lo odio. Amo a los que se ensucian las manos y trascienden los clichés. Y, sin embargo, solo soy luchadora con quienes lo merecen. Con Oretta Bertie, por ejemplo, nunca sería grosera».

En cambio, por Adriana Volpe, lo hizo todo.

«Se suponía que nuestra bisexualidad era divertida, pero ella se lo tomó en serio. Se volvió personal. Y cuanto más se burlaba de mí, sacando lo peor de mí, más ofensiva era mi reacción».

¿Cómo empezaste?

«Desde pequeño. Modelando novelas gráficas y emociones a distancia. Luego en 2001 también me gradué en Ciencias de la Comunicación con una tesis propuesta por Paolo sobre Gran Hermano. Cuando Signorini me hizo la oferta, no pude rechazarla».

¿Incluso después del éxito con «GF Vip» es ella siempre y sólo «esposa»?

«Yo creo que sí. De todos modos, si alguna vez me vuelven a llamar a la televisión como columnista es porque estoy haciendo un buen trabajo. La televisión no ofrece descuentos: si no funciona, estás fuera. Aún así, cuando Yo era joven, para evitar esta marca – tendía a ser el centro de atención – gracias a Paolo me uní al consejo editorial de Ciao Darwin ».

¿Qué harías sin Bonolis?

«No sé, habría estado ocupado. Siempre he tenido miedo de depender económicamente de alguien».

Gracias a él lo hizo.

“Su tutor es el que abrió una empresa y pudo mantenerla a flote. Si no hubiera mostrado producciones de éxito de Mediaset, ya me habrían dicho adiós.

Su madre tiene la culpa, ¿verdad?

«Sí, absolutamente. Y se comporta como si estuviera en casa: muy interesado en todo, y no me deja gastar ni un euro con la tarjeta de crédito de la empresa».

Pero, ¿cómo y las seis cuentas corrientes de las que habla en las redes sociales atraen comentarios feroces?

“Uno es de la familia, uno es mío, uno es para gastos médicos… Es solo una conveniencia, quién sabe lo que la gente piensa”.

Sdl la abrió en 2005 con Lucio Presta -agente de Bonolis, Amadeus, Clerici y muchos otros- que vendió su participación hace tres años, ¿no?

«Sí. Paolo tomó su lugar. Lucio me enseñó todo, pero crecí queriendo beneficiarme, incluso económicamente, de lo que hago. Entonces nos separamos. El primer año él no quería, tal vez tenía miedo de pasar». Los ojos de Mediaset como el que no lo hizo no estaba un poco molesto, y luego llegamos a un acuerdo».

¿Dónde te gustaría ir?

«Quiero seguir trabajando con mi empresa. Ahora, por ejemplo, me encargo de la selección del nuevo programa de Piero Chiambretti para Canale 5, La tv dei 101».

¿Así que Amadeus te invita a Sanremo?

«Imposible. Su agente es Presta… Juntos, si podemos simplificar nuestras personalidades, podríamos ser una fuerza. No tuvimos éxito».

¿Cuál es el malentendido más frecuente y molesto sobre usted?

“Ir de compras sin ataduras para hacer picar a todos. esto no es verdad. En las redes sociales pongo cosas que me gustan para divertirme, no la vida real. No presumo, juego con lo que me ayuda a pasar mucho dolor. Definitivamente no aguanto las cosas serias que hago. No soy como Chiara Ferragni, que convoca ruedas de prensa”.

¿Estás hablando de caridad?

«Exacto. Algunas cosas se hacen en silencio (hace tres días Ferragni anunció que donaría los dibujos de mi velada de Sanremo a una asociación que lucha contra la violencia contra las mujeres, ed.)».

¿Cuánto está ganando?

“A lo sumo como un jugador de la Serie B, aunque me gaste el dinero de Paolo y lo cobro. broma. Jajajajaja…»

Antes de los 50 años, ¿piensa en algo que quiera hacer cueste lo que cueste?

«Oh Dios, no. Y después de eso, temo a la vejez como a la muerte, a pesar de las muchas señales que he recibido. Debes saber que he tenido sueños anteriores desde que era un niño. A veces antes de despertar escucho caricias y voces. ”

Dar un ejemplo.

“Hace un rato escuché a una mujer decirme: ‘María Pía está embarazada’, me despierto, llamo a esta amiga, le cuento todo y me dice: ‘Eres una bruja…’”. lobotomía de mi hija Silvia, la noche anterior soñaba con el Padre Pío sonriéndome, nunca he sido sincero, pero me despierto y me digo: si todo sale bien, me tatuaré la cara (él me lo muestra, está en su muñeca derecha, ed.)».

Contaba recientemente que hace veinte años, tras el nacimiento de su primera hija Sylvia, a causa de los daños neurológicos y motores que había sufrido tras una operación de corazón, tuvo miedo de no obedecer la misión de la madre: es cierto que él también lo hizo. ¿Tienes ideas mucho peores?

“Sí. Lo peor. Tenía 27 años y cuando me dijeron que mi primera hija podía tener una vida terrible, me pregunté qué hacer. Matarme y darle mi vida no resolvería sus problemas, entonces me dije. : ¿Espero que luche para siempre o encuentre «la paz mental en otro lugar? Bueno, eso es lo que pensé. Luego, afortunadamente, seguimos adelante. Y construimos un pueblo de amor a su alrededor».

¿Qué piensas de los que dicen que la discapacidad es finalmente un regalo porque entiendes tantas otras cosas de la vida?

«Si uno tiene que centrarse en el sentido de la vida a través del sufrimiento de un niño, quiere decir que antes estaba mal. Quería que caminara y corriera como todo el mundo y con 20 años ya tenía tres novios”.

Hace un tiempo Bonolis y tú dijisteis que ibais a vivir en casas separadas, aunque estuvieran en el mismo piso: ¿os habéis asentado?

«Todavía no. Sin embargo, todavía estaremos juntos».

Ella dijo hace un tiempo que se puede pasar mucho tiempo sin verse. ¿Sois -como Luca Llorente y su mujer- una pareja abierta?

«No estamos bromeando. No ser celoso y posesivo es una cosa, y una relación abierta es otra».

En el pasado dijo que votó por Berlusconi: ¿escogió a una mujer como Giorgia Meloni en las últimas elecciones?

«No. Siempre Berlusconi».

Y cuando su marido le dijo que no a Berlusconi, que le ofreció el papel de portavoz de Forza Italia, ¿qué le dijo ella?

“Nada, pero no es cierto que nunca votó por él. En ese momento estaba apoyando a Vinny”.

Si no fuera ilegal, ¿qué harías?

«Rompería las ventanas de Hermès y Dior y robaría todas las bolsas. Genial».

