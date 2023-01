Los negocios del multimillonario Matteo Messina Denaro: entre Sicilia, Calabria y…. Venezuela

dinero; Mucho dinero: selecciona el tesoro Mateo Messina Mooney Difícil incluso para los investigadores. Pero una estimación, hipotéticamente, de las ganancias del narcotráfico, la extorsión y el blanqueo de capitales de por vida en los más dispares sectores podría arriesgarse en base a lo que el Estado ha logrado, a lo largo de los años, robar al padre paterno de Castelvetrano. . Y sus candidatos. Estamos hablando de casi 4.000 millones de euros. Parte de la riqueza se ha acumulado a través de inversiones en fuentes de energía renovables, en particular, energía eólica, un sector que ha sido «cuidado» por el empresario en Trapani para su jefe. Vito Necastriex electricista en Alcamo y pionero Verde en Sicilia, quien mantendrá a salvo las llaves del jefe de la mafia durante años. Luego está la construcción y distribución a gran escala, por ‘6 Gdò de Giuseppe Grigoli, el carnicero que pronto se convirtió en el rey Despars de la isla y cuyos bienes, propiedad del jefe según los jueces, fueron confiscados por 700 millones. Y el turismo: habría dinero para un capo de la mafia, según los fiscales, en la ex Valtur, un gigante multimillonario propiedad de Carmelo Patti, un ex albañil de Castelvetrano que se convirtió en jefe de una empresa que, como Al Capone, consiguió él mismo en problemas por evasión de impuestos.

Ensombreció los asuntos de toda Sicilia.

Según las investigaciones, la mano derecha de Patti era el contador miguel algna, el padre de una de las amantes de Messina Denaro, Francesca, quien le dio a su jefe una hija que nunca fue identificada. Zia dijo que en 2018 un tribunal de Trapani confiscó sus bienes por 1.500 millones, en uno de los procesos de herencia más grandes jamás llevados a cabo. Sellos colocados en resorts, patrimonio milenario de Valtur, embarcación de 21 metros, campo de golf, terrenos, 232 inmuebles y 25 negocios. Las investigaciones aseguran que la sombra de Mathieu permanece en el turismo, que también se extendería más allá de Legacy Juan SavallDurante años nadie tuvo un pequeño precedente por delitos de quiebra, un contador registrado en el Registro de Contadores que se convirtió en el propietario de Kempisnky Resort en Mazara del Valló.

Proyecto de aldea en Isola Capo Rizzuto

Financiera emitida por él 60 millones. Marcelo Fondacaro, médico afiliado a la ‘Ndrangheta, habló sobre la relación entre Savall y el jefe mafioso Castelvetrano. ‘Ndrangheta.

Las sondas también entraron Venezuela

Las sondas también llegarán a Messina Denarau VenezuelaReino clanes Contrera y Caruana Desde Siculiana, un pueblo de la región de Agrigento, colonizó Canadá y América del Sur, convirtiéndose en el monopolio del tráfico de drogas. Franco Safina le dijo al «pequeño» quinteto que Messina Denarau tenía un tesoro en Venezuela que se creó a través de una inversión de $ 5 millones en una empresa avícola. Para los investigadores, una estratagema obvia para lavar las ganancias del narcotráfico. El Juez Asociado también se pronunció sobre Venezuela salvatore gregoliasesino Don Pino Puglisi. Herido en un atentado, se escondía en Alcamo, en la región de Trapani. “Si quieres, puedes irte a Venezuela un tiempo determinado y no te preocupes”, le habría dicho el padrino, sospecharon los investigadores, tanto en Sudamérica como en Túnez, que también iba a fugarse. Pero si los jueces están tan seguros de que sólo se ha encontrado y confiscado una parte del tesoro del padrino, ¿cuánto es su patrimonio? Las riquezas ilícitas no descubiertas serán enormes. Empezando por el dinero que le pudo haber confiado Toto Reina. «Si me devuelven aunque sea un tercio de lo que tengo, siempre seré rico», dijo el jefe de la mafia de Corleone, quien se cruzó conversando durante la hora del aire libre con otro preso. “Tengo un responsable y será Messina Denaro. Pero qué está haciendo Matteo Messina Denaro en este momento, no lo sé. Su padre tenía cojones”, le explicaba a su amigo, mostrando cierta desconfianza hacia las dotes directivas del jefe de Trapani. El descubrimiento de esa parte de sus orígenes pudo haber sido encomendado a los aliados de Castelvetrano.

