Lapadula lidera al Cagliari, con el primer triunfo de Perugia tras siete jornadas

Inzaghi y Cerdeña superan a Como y Perugia, y Ascoli y Sodterol detienen a Gilardino y Drizoli. Neto 4-1 de los Apulia en Módena

El día diecisiete de serie bLos regina y el Cagliari Vuelven a la victoria Al vencer a Como (1-0) y Perugia (3-2).. No superan el punto de equilibrio Génova por Gilardino Terni por Andreazzoli W palermoparada recta Escuchar (0-0), Sodterol (1-1) Es Spal Por De Rossi (1-1). benevento Y el barryEn cambio, golpean fuerte (1-0) f Módena (4-1), sigue subiendo Venecia: 2-0 todos Cosenza.

Como Regina 0-1

Regina Filippo Inzaghi olvida un mal nocaut con Frosinone y gana 1-0 a Como: termina 1-0 en Sinigaglia, con caléndulas para confirmar el segundo lugar en la clasificación. El partido se decidió en el minuto 78: Bellomo interceptó con un brazo un disparo de Bellomo desde fuera del área penal y provocó el lanzamiento de penalti para los invitados. Desde el punto de penalti, Hernani no falló al desbancar a Guidotti. De nada sirvió el último impacto de los lombardos: Reggina ascendía a 32 puntos y se mantenía en zona de ascenso inmediato, repeliendo los ataques de Génova y Ternana.

ESCUCHAR – Génova 0-0

Justo el Grifone no irrumpió por la casa de Ascoli: el primer gol del empate para Gilardino desde el banquillo de Rossopelli, que no obstante confirmó su impenetrabilidad en defensa con el nuevo técnico. Los invitados tuvieron las primeras ocasiones: Guarna estuvo bien al final del primer tiempo sobre Coda, y luego en el segundo tiempo el portero de Marches desvió el cabezazo de Sabelli. Pero la más espectacular fue la de Dionisi en el 74′, cuando Sabelli atajó sobre la línea tras un rechace de Gondo. El 0-0 es más beneficioso para los blanquinegros, que se mantienen cerca de la zona de playoff, mientras que el Génova no consigue seguir el ritmo del Reggina.

SÜDTIROL-TERNANA 0-0

Incluso Ternana es incapaz de superar la resistencia del Südtirol: el 0-0 no puede satisfacer a Andreazzoli, que sueña con el tercer puesto hasta el final. Los rojiverdes se vuelven peligrosos con Valetti, mientras que Mazzocchi asusta a Iannarelli en la final. Sin embargo, los umbros no lograron ganar los tres puntos y se quedaron arriba 26, -1 del Génova y ahora -6 del segundo lugar Reggina.

SPAL Palermo 1-1

Terminó 1-1 entre Spal de Rossi y Palermo, con Rosanero comenzando fuerte con Di Mariano y Pitilla, pero Alonso y la imprecisión no llevaron a la ventaja. Luego fueron los jugadores de Ferrara los que hicieron el pase con Miccarello, que remató de volea tras un córner de Esposito. Pero ya en el 32′ llegó el habitual gol de Brunori, que con la derecha batió a Alfonso. Segunda parte sin goles: el empate 1-1 aguantó hasta el final y valió 1 punto cada uno. Palermo ciertamente está más cómodo, con 20 puntos contra los 17 de SPAL.

Ciudadela de Benevento 1-0

Cannavaro sonríe y vence al Cittadella por 1-0, no sin escalofríos. El partido se abre en la primera parte gracias a Tello, que aprovecha un pase de Farias, pero a los dos minutos Koutsobias tiene que abandonar el campo. En la segunda mitad, en el minuto 63, Forte falló un penal, pero los invitados no pudieron igualar. Benevento se aleja de la zona de descenso, mientras que Cittadella se encuentra actualmente en plena lucha por jugar.

Venecia Cosenza 2-0

El ascenso de Venecia continúa: 10 puntos en sus últimos 4 partidos gracias a una victoria por 2-0 sobre Cosenza. Carnejoy volvió a marcar, y en el minuto 18 aprovechó un pase de Johnson y marcó. Los jugadores del lago luchan, pero lo cerraron en el minuto 75 gracias a Tessmann. Los lobos intentan luchar hasta el final, pero su primera derrota tras tres empates consecutivos y siguen siendo terceros desde la cola en 17 con SPAL. Por otro lado, Venezia ha logrado más de la mitad de sus puntos en los últimos 360 minutos, y de momento suma 19 puntos con Cittadella.

Cagliari 3-2 Perugia

Después de siete partidos sin ganar (cinco empates y dos derrotas) la victoria finalmente llegó al Cagliari, que está ausente desde el 15 de octubre. Cerdeña cerca de la zona de playoff, Perugia 3-2 y siempre último en la clasificación. La primera parte brilló con el Cagliari de forma peligrosa desde el principio, con Lapadula diez minutos después y Olivieri respondiendo por Perugia tres minutos después. En el minuto 20, Pavoletti se encargó de desempatar y continuó Cerdeña con un potente cabezazo a centro de Nandez. Cagliari en alas de la ilusión, y en el minuto 27 llegó el doblete de Lapadola, solución de scrum en el área rival. Sin embargo, no era ni tiempo de alegrías, y los invitados enseguida acortaron distancias gracias a Strizzolo pero sobre todo a culpa de Nandez, que perdió un mal balón dejando volar al rival hacia la portería. En la primera parte, Nandez trató de desquitarse pero Juri avisó, en la segunda parte de nuevo, Juri cerró la puerta a Lapadola en el minuto 50. Al retroceder, Perugia ganó un penalti por falta manifiesta de Zappa sobre Strizzolo, Casasola convirtieron desde los 11 metros y restablecieron el par para completar la remontada del 2-0 al 2-2. Los dueños no están y comienzan el ataque final, y el esfuerzo se materializa en el minuto 81 nuevamente con Pavoletti, de cabeza, para apoyo personal.

Bari Módena 4-1

Bari dominó Módena y ganó 4-1 a pesar de ser superado en número por más de una hora. Los apulianos primero ganaban 2-0 con Botha (6′) y Folorunsho (20′), luego entre el 26′ y el 29′ Maiello recibió dos tarjetas amarillas, dejando a los anfitriones con diez. El equipo de Mignani no solo no resistió el intento de volver a Canarias, sino todo lo contrario: en el minuto 54 logró encontrar el 3-0 en el marcador gracias al gol en propia de Cittadini, que cerró el partido, y luego al comienzo del La recuperación llegó al poker con Di Cesare. En el minuto 95, el gol de bandera de Diouf Diaw fue inútil. El Bari ocupa el tercer lugar en solitario y se queda a -3 del segundo de Regina, con 29 puntos: Módena, en cambio, se queda en el 21 y va por detrás tras cinco útiles resultados consecutivos.

