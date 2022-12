Algunos productos en el aceite retirado: una advertencia del Ministerio de Salud

Elimina algunas conservas de pescado muy comunes: Ojo con estos productos en aceite.

El producto, con la marca Mareblu, está relacionado con algunas de las conservas más queridas por los italianos.

si, se relaciona filetes de anchoa en aceite de oliva y aceite de oliva virgen extra marblo, sacado de los estantes de muchos supermercados en los últimos días.

Retiro de chips Mariblo: detalles

los Productor Se comercializa bajo el nombre de la empresa mareblu srl, Pero se produce Grupo Conocrio Compañía Americana de Conservas SAC

Para identificar la planta se debe hacer referencia a la sede del sector Mogote Grande s/n San Andreas, Ica, Perú. los Nombre de la marca para conocerlo Establecimiento El P184 -y- CMAE.

Para la identificación de las mercancías retiradas, véase i numeros de lote

En particular, me detuvieron Anchoas laminadas fero sapori en aceite de oliva virgen extra con número de grupo:

0000368375 a consumir antes del 12/10/2023;

a consumir antes del 12/10/2023; 0000357182Consumir antes del 15/09/2023.

Además, también se ha tirado el clásico filete de anchoa con aceite de oliva con número de grupo:

0000368373;

0000364577;

0000357181.

Esta lotería retirada Caducará el 8/10/2023 y el 14/09/2023.

En cuanto al peso del producto retirado, se deberá indicar el peso neto y el peso neto escurrido. En particular, una red equivale a 90 g. Mientras que la red colador, 48g.

motivo de retiro

El aviso de no consumo de los lotes antes mencionados proviene directamente del Ministerio de Salud.

En particular, el Ministerio recomienda que los productos identificados de esta manera sean devueltos a la tienda que los vendió, aunque ya no tenga el recibo de compra. Incluso sin el recibo de compra, se reembolsarán las cantidades gastadas para comprar el producto.

Los motivos del retiro se pueden encontrar en el aviso publicado en el sitio web del Ministerio de Salud, que establece esto Los lotes anteriores pueden contener un nivel más alto de histamina En la medida permitida por la ley.

Alimentos ricos en histamina: ¿cuáles son sus riesgos?

los síntomas Las cosas más molestas que pueden surgir después de comer alimentos ricos en histamina van desde palpitación etiquetar enrojecimiento en la cara

En alimentos mal almacenados, los niveles de histamina aumentan, acelerando su proceso de degradación.

Por ejemplo, piense en la carne o el pescado que se ha dejado fuera del frigorífico durante demasiado tiempo.

Además de los síntomas anteriores, puede comer alimentos que contienen altos niveles de histamina Dolor de cabeza, fatiga, sofocos, vómitos y náuseas.