Lancia Prisma: más que un delta «de cola»

40 primavera – Aunque no mantuvo la fama del auto del que se derivó, nació del mismo lápiz feliz. Diseñado por Giorgetto Giugiaro Lanzamiento de la publicación Fue presentado por la casa de Turín en diciembre mil novecientos ochenta y dos. Han pasado exactamente cuarenta años, y sin duda merece la pena revivir su historia. Este es un motivo más en un momento de gran ilusión para Lancia, que empieza a dar sus primeros pasos para escribir su futuro (aqui para saber mas).

CIERRE CON CHARM «CULKY» – El estilo de gran éxito sigue siendo una de las principales claves del éxito de Delta, un medio «elegante» de dos volúmenes que parecía estar hecho para los amantes y damas de buen carácter de Turín. No se puede decir lo mismo de su primo mayor. Lanzamiento de la publicaciónque conservando un apéndiceelegancia Del coche del que deriva mecánicamente (estilísticamente, estaba a años luz de muchos competidores de la época como el Opel Kadett, el Ford Orion, el Rover 200 o el Volkswagen Jetta), nunca ha conseguido destilar ese encanto con la misma potencia. que, en ocasiones, solo los éxitos en las carreras lo infunden en un automóvil (con el Delta, de 1987 a 1992, Lancia ganó seis títulos de constructores consecutivos en el Campeonato Mundial de Rally).

No es solo un delta de tres cajas – sin entrar en la precisión, muchos hoy todavía están convencidos de que Lanzamiento de la publicación No es más que un delta de «cola». Bueno, realmente no lo es. empezando desde motores Gasolina 1.3 de 78 CV y ​​1.5 de 85 CV (a los que, en su lanzamiento, se unieron los más de 105 CV 1.6 derivados de Fiat), las mecánicas son por supuesto comunes, pero muchas de ellas -salvo el evidente «plus» del tercero volumen en el cuerpo – son diferencias entre los dos modelos. ¿Algún ejemplo? El volante es de un diseño específico, como en ondulado, en el que se encuentra el botón de activación de los faros; De forma inédita también es asientos, tapizado en una tela algo refinada. Detalles que, en cierto modo, se acentúan más claramente, frente a los Delta y Trevi, incluido el Prisma en su momento de entrada en la gama de la casa de Turín, elegante legado de los grandes Lancias del pasado.

El primer eje diesel – No importa la elegancia y el estilo, el Lanzamiento de la publicación Puede estar orgulloso de una prioridad importante. En 1984, de hecho, el modelo se convirtió en el primero en la historia de la empresa con sede en Turín en estar equipado con motor diesel: un «silencioso» motor 1.9 de cuatro cilindros y 65 CV montado bajo el capó, ya ampliamente utilizado en otros modelos del grupo Fiat. Un año más tarde, la gama se completó con otro motor diésel, pero esta vez más brillante gracias a la adopción de un turbocompresor con intercooler: la versión 1.9 turbodiésel El S puede contar con una potencia de 80 CV, suficiente para empujarlo hasta el umbral de los 170 km/h (el 1.5, en comparación, se detiene en 165 km/h).

Nuevo look, elegancia sin cambios – En el 1986con el fin de Lanzamiento de la publicaciónes tiempo de luzrenovado« a la apariencia. La parrilla se ha elevado ligeramente, los faros son nuevos y el diseño del capó y el paragolpes delantero también ha cambiado, ahora con una parrilla más ancha y un alerón más pronunciado. En lo que respecta a la mecánica, los motores de gasolina alimentados por carburador están equipados con un dispositivo de corte que corta el flujo de gasolina cuando se suelta el acelerador; También varía la proximidad de las ruedas y la inclinación relativa entre los resortes y los amortiguadores.

parte superior del grupo – siempre en 1986 debutar allí versión 4×4Llamar «tracción en las cuatro ruedasY a partir del año siguiente, el “Integrale”, como su prima Delta, se disponía a reescribir para siempre la historia de los rallies.Lo que lo distingue de otros modelos son las placas de identificación y la carrocería adornada con pintura bicolor (tres combinaciones: luz y gris medio, burdeos claro y oscuro En lo más alto de la gama de equipamiento y prestaciones se encuentra la versión con tracción total del Lanzamiento de la publicación Está propulsado por un motor 2.0 de inyección de 116 caballos, lo que le permite superar los 180 km/h a pasos agigantados. Esquema Tracción permanente en las cuatro ruedasDesarrollado en colaboración con la austriaca Steyr-Puch, consta de tres diferenciales, el central autoblocante acoplado a una bocina viscosa de Ferguson y el trasero que se puede bloquear manualmente presionando un botón en el tablero.